Sprar | I sindaci di Champorcher | Saint-Rhémy-en-Bosses e Saint-Vincent orgogliosi delle

Dl Sicurezza - dalla protezione umanitaria agli Sprar : le critiche dei sindaci. Iscrizione anagrafe - “rischio caos burocratico” : Giuseppe Conte mira a una mediazione, i vicepremier rimangono fermi e l’Anci è spaccata in due, con il presidente Antonio Decaro che guida la protesta. La polemica su alcuni commi del Decreto Sicurezza, diventato ufficialmente legge lo scorso novembre, non accenna a calare. Tra i provvedimenti che dividono anche al suo interno l’associazione nazionale comuni italiani l’articolo 13, in materia di Iscrizione anagrafica, lo stesso ...