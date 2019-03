Rimini | Gnassi | aumento addizionale Irpef inevitabile

corriereromagna

(Di sabato 9 marzo 2019) La scelta, da subito, è stata questa: una città che vuole riqualificare radicalmente ogni sua parte urbana e rilanciare l'economia , che non arretra sul fronte della protezione sociale, che crede nel ...

news_rimini : Il Sindaco di Rimini Gnassi in visita alla Gemaeldegalerie di Berlino - Rimini - Turismo - pfellini : Il Sindaco di Rimini Gnassi in visita alla Gemaeldegalerie di Berlino - Altarimini : Il Sindaco di Rimini Gnassi in visita alla Gemaeldegalerie di Berlino -