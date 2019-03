Perché attivisti e ong in Egitto sono bersagli di un boom di cyberattacchi

wired

(Di sabato 9 marzo 2019) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi (foto Mohamed El-ShahedM/Afp/Getty Images) L’si sta trasformando in una “prigione a cielo aperto” per chiunque osi criticare il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi, denuncia Amnesty International. Non è una novità: negli ultimi anni le autorità egiziane hanno costantemente preso di mira le organizzazioni non governative, limitando la loro libertà di associazione e di espressione attraverso la persecuzione giudiziaria (spesso con l’accusa di ricevere “finanziamenti esteri”) o il varo di una serie di leggi che ne riduce gli spazi d’azione.Tutto questo ha portato al divieto di viaggiare imposto allo staff di almeno 31 organizzazioni, al congelamento dei beni di dieci individui e sette ong e alla detenzione diper i diritti umani come Ezzat Ghoniem e Hisham Gaafar. Sempre di più, però, gli attacchi del governo si stanno ...

