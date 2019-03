Mauro Icardi | fuori lo Stadium spunta la sua maglia della Juve | il sospetto

L’incredibile ribellione di Mauro Icardi continua : anche oggi non si allena - l’Inter sotto scacco : Mauro Icardi non si vede ancora dalle parti della Pinetina, dimenticando forse d’essere sotto contratto con l’Inter ancora per diversi anni Mauro Icardi continua a far discutere. Dopo l’incontro tra il calciatore, Marotta e Wanda Nara, si attendeva con ansia il suo ritorno in campo, ma secondo quanto rivelato da Sportmediast ancora l’argentino non si è visto dalle parti della Pinetina. Niente allenamento anche oggi, ...

Europa League – Inter - Spalletti glissa su Icardi : “chiedete a Marotta - è lui che ha parlato con Mauro” : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l’allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell’Inter e ‘assolve’ Brozovic per il rigore sbagliato Spalletti sperava di festeggiare i suoi 60 anni, compiuti proprio quest’oggi, con una vittoria nella trasferta di Europa League contro il Francoforte. L’Inter però si è fermata al rigore sbagliato di Brozovic, ...

Mauro Icardi e l’Inter sono tornata a parlarsi - la svolta : Mauro Icardi e l’Inter sono tornati a parlarsi. Chissà che non sia un segno del destino, se è vero che Eintracht in tedesco vuol dire armonia.L’Europa toglie, l’Europa dà: Vienna era stata la tappa dello strappo, Francoforte indirettamente segna l’inizio della fine, della fine del tunnel s’intende.Con l’aiuto di un interprete, nel senso lato del termine, e con un risultato che apre scenari fino a ieri mattina impensabili: già domani il fu ...

Mauro Icardi : tregua fino a fine stagione : Si va verso una tregua tra l’Inter e Mauro Icardi. Beppe Marotta infatti ha ricucito lo strappo con l’ex capitano.

Caso Inter - Ivana Icardi rincara la dose : “Mauro attento o Wanda ti rovinerà” : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, con il calciatore argentino ormai è rottura definitiva. Parole pesanti da parte di Ivana Icardi, sorella più piccola dell’attaccante, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta del Sud’: “Quando conobbe Wanda – racconta Ivana – in tanti mi dicevano che lei lo avrebbe allontanato da tutti. Ma io non ci credevo, difendevo lei e ...

Inter - Mauro Icardi pronto a tornare : nel mirino il derby - ma prima il faccia a faccia coi compagni : Mauro Icardi potrebbe tornare ad allenarsi con l’Inter nelle prossime ore dopo la lunga querelle che lo ha visto protagonista In casa Inter sembra poter presto tornare il sereno. E’ un po’ presto ancora per cantare vittoria, ma attorno a Mauro Icardi sembra che le cose si stiano pian piano sistemando, quantomeno per quanto concerne la società. Dopo il faccia a faccia di ieri tra il calciatore, Marotta e l’agente ...

Caso Icardi – Marotta incontra Mauro e Wanda Nara : la comunicazione del club nerazzurro : Mauro Icardi e Wanda Nara da Beppe Marotta: incontro in società tra le parti alla ricerca di una soluzione Non si è ancora risolto il ‘Caso Icardi’ che ormai da tempo sta facendo vivere all’Inter un periodo non troppo sereno, con tante polemiche e critiche. Dopo la comunicazione del calciatore argentino di non essere presente per il prossimo impegno della squadra nerazzurra, arriva proprio dal profilo Twitter ufficiale ...

Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter : stipendio e clausola di rescissione : Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter: stipendio e clausola di rescissione stipendio di Mauro Icardi Il “caso Icardi” continua a preoccupare i tifosi nerazzurri. Dopo aver perso per volontà della società nerazzurra la fascia di capitano, il centravanti starebbe pensando concretamente di lasciare l’Inter a fine stagione. Mauro Icardi: direzione Juve? Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic. I tifosi hanno intonato cori in suo ...

Mauro Icardi - Biasin parla di verità non svelata : la tifoseria intanto è spaccata in due : Risale a ieri sera la notizia relativa a Mauro Icardi, che avrebbe rifiutato nuovamente di tornare ad allenarsi e la convocazione per la trasferta contro l'Eintracht. Precedentemente, Fabrizio Biasin (da sempre vicino al mondo Inter) si era esposto parlando di una verità non divulgata, che spiegherebbe per quale motivo la fascia di capitano sia stata tolta dal braccio dell'attaccante rosarino. È stata subito divisione netta dei tifosi in due ...

Dove’è finito Mauro Icardi : Il più forte giocatore dell'Inter non gioca da quando non è più il capitano della squadra, dicendosi infortunato tra molti dubbi, e nella fase cruciale della stagione

Inter - Mauro Icardi dice 'no'. Il faccia a faccia con Spalletti e i dirigenti finisce male : dramma nerazzurro : L' Inter e Mauro Icardi sono sempre più lontani. Il confronto atteso tra la società e l'ormai ex capitano è avvenuto oggi, alla presenza del tecnico Luciano Spalletti e dello staff medico, con un ...

Se Valentino Rossi si trasforma in Mauro Icardi (c’è pure Wanda Nara) : Valentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloSe dipendesse da lui, probabilmente all’Inter adesso non ci sarebbe traccia di polemiche. Valentino Rossi, però, la maglia di Mauro Icardi la indossa solo come travestimento di Carnevale, seppur con il capello corto e l’orecchino scintillante ...

Inter e caso Icardi - Capello a Sky : 'Mauro dovrebbe chiedere scusa' : "Io credo che Icardi dovrebbe andare nello spogliatoio, parlare con i compagni e chiedere scusa ", è questo il pensiero espresso da Fabio Capello al Club di Sky Sport . "Tutti i giocatori, che ...