L’istantanea – Se anche il Nord bussa al reddito di cittadinanza

(Di sabato 9 marzo 2019) Due regioni del sud, Campania e Sicilia, due del, Lombardia e Piemonte, una del centro, il Lazio.Sono i territori dai quali provengono la maggioranza delle domande per accedere aldi, numero che ha già superato quota centomila e che naturalmente crescerà ancora.Certo, vale la demografia. Sono le regioni più popolose e dunque è ragionevole che in percentuale le domande provengano da quei territori. Queste prime cifre ci diconoaltro: che ilsoffre, che i poveri esistono a Milano e a Torino, nelle cinte urbane e nelle piccole provincie.E dunque dividere gli italiani in produttivi e assistiti è lo sciocco luogo comune che alimenta le cattive pratiche, produce i più radicati pregiudizi e quello sfondo in cui si specchiano i nostri vizi.Ilnon è solo fabbriche e finanzieri, maemarginati, poveri e nuovi bisognosi. Il fatto che ...

