Juve | Allegri scaccia l' ossessione Champions | Basta parlare di fallimento

Juventus - Allegri : "In Champions aspettative troppo alte" : Vittoria agile in campionato per la Juventus: 4-1 contro l'Udinese . Un successo che avvicina ulteriormente l'ottavo scudetto di fila dei torinesi. "Ci mancano 5 vittorie, indipendentemente da quello ...

Juventus-Udinese - Allegri : “Contro l’Atletico con un solo terzino” : JUVENTUS UDINESE 4-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Per la gara contro l’Atletico Madrid credo di avere a disposizione un solo terzino, perché De Sciglio non sarà recuperato. Vedremo, qualcosa bisogna fare. Servirà tecnica ed ampiezza, saremo comunque […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri: ...

Juve - Nedved : 'Allegri? Non dipende dalla Champions' - : Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato così del futuro di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match con l'Udinese. 'Ovviamente loro si sono incontrati ...

Juventus - ESCLUSIVO Velluzzi - GdS - : "Ribaltabile il 2-0 dell'andata con l'Atletico. Non diamo per scontato l'addio di Allegri" : Ecco quanto detto da Velluzzi: Francesco Velluzzi della 'Gazzetta dello Sport' su Juventus-Atletico Madrid "La Juventus ha un organico strutturato per poter arrivare in fondo in questa competizione. ...

Juve - Nedved : 'Il futuro di Allegri non dipende dalla Champions' : Pavel Nedved , vicepresidente della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese: 'Devo dire che il pericolo c'è in queste partite prima della Champions. Ti costa qualcosa a livello di attenzione, però devo dire che noi dobbiamo vincere il ...

Juventus-Udinese alle 20.30 La Diretta Allegri sceglie il turn over : Juventus ed Udinese aprono questa sera a Torino il programma della 27esima giornata di Serie A: con la testa forse già all'Atletico Madrid vanno in campo Cristiano Ronaldo e compagni, che hanno 16 ...

Juve - Atletico : CR7 avrebbe chiesto ad Allegri un cambio in attacco : Oggi la Juventus incontrerà l'Udinese nell'anticipo di campionato di Serie A. Ma, nella testa di tutti, allenatore, giocatori e società la partita vera, quella che conta, sarà ovviamente il ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico di Madrid di Diego Simeone in programma il prossimo 12 marzo. E nessuno, in casa Juventus, vuole assistere ad un finale come quello andato in scena a Oporto che ha visto la Roma uscire dalla Champions e Eusebio ...

Juventus Udinese formazioni probabili - ampio turnover per Allegri : Juventus Udinese formazioni – La Juventus scende in campo con l’Udinese nella 27esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Allegri gode di un ampio vantaggio sul Napoli, che proverà a mantenere, seppur con alcuni pensieri rivolti a martedì, all’importantissima sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. Juventus, Allegri: “Nessun litigio con Agnelli: […] L'articolo Juventus Udinese formazioni probabili, ampio ...

Juventus - Massimiliano Allegri : "Ho incontrato Andrea Agnelli - e..." : La Juve, archiviato il discorso scudetto, pensa già alla sfida di Champions contro l' Atletico (martedi), ma in campionato stasera alle 20.30 c' è l' Udinese (diretta Sky Sport). Ronaldo riposerà per questo turno, e insieme a lui anche Bonucci e Chiellini, che dovranno essere al 100% contro i Colcho