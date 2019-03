Imprenditore ucciso con colpi di pistola alla testa | è stato il nipote | arrestato

Isola Capo Rizzuto - ucciso Imprenditore : arrestato nipote 16enne/ Movente economico : Omicidio Isola Capo Rizzuto, imprenditore ucciso in agguato in provincia di Crotone: il killer è il nipote 16enne, ha confessato nella notte.

Isola di Capo Rizzuto - Imprenditore ucciso : confessa nipote di 16 anni : Ieri pomeriggio era stato ucciso un imprenditore di 67 anni. Il movente: dissidi economici in famiglia

Crotone - Imprenditore ucciso a colpi di arma da fuoco alla testa : confessa il nipote 16enne : Giuseppe Caterisano, imprenditore 68enne di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione. Dopo ore di interrogatorio, ha confessato il nipote 16enne: il movente sarebbe riconducibile a dissidi di natura economica maturati in ambito familiare.Continua a leggere

Imprenditore ucciso - preso nipote 16enne : ANSA, - ISOLA CAPO RIZZUTO, CROTONE,, 9 MAR - E' un sedicenne l'autore dell'omicidio di Giuseppe Caterisano, l'Imprenditore di 67 anni, ucciso ieri pomeriggio a Isola Capo Rizzuto con alcuni colpi di ...

Crotone - Imprenditore ucciso dal nipote a colpi di pistola : confessa il 16enne : Ha bussato alla porta del parente e quando si è affacciato gli ha sparato alla testa con una pistola, uccidendolo. È successo nel pomeriggio di venerdì a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, dove è stato arrestato un sedicenne, che al termine di un lungo interrogatorio ha confessato l’omicidio. All’origine del delitto, alcuni dissidi familiari che si protraevano da anni. La vittima, Giuseppe Caterisano, è un imprenditore di ...

Ucciso un Imprenditore nel Crotonese : 21,38 Un imprenditore di 67 anni,Giuseppe Caterisano, è stato Ucciso in un agguato a Isola Capo Rizzuto (Crotone). In base a una prima ricostruzione, una persona ha bussato alla porta di casa dell'imprenditore. Quando l'uomo ha aperto, è stato investito da alcuni colpi di pistola che lo hanno Ucciso all'istante. Riguardo al movente non si esclude per ora alcuna ipotesi. Nel 2013 Caterisano era stato arrestato per detenzione di arma ...

Imprenditore ucciso in agguato/ Crotone - spari sull'uscio di casa : morto sul colpo : Imprenditore ucciso in agguato in provincia di Crotone: freddato con almeno 4 colpi di pistola sull'uscio di casa, giallo sul movente.

Imprenditore ucciso in agguato : ISOLA CAPO RIZZUTO, 8 MAR - Un Imprenditore, Giuseppe Caterisano, di 67 anni, è stato ucciso in un agguato oggi pomeriggio a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Secondo una prima ricostruzione fatta ...

Imprenditore ucciso in agguato : ANSA, - ISOLA CAPO RIZZUTO, 8 MAR - Un Imprenditore, Giuseppe Caterisano, di 67 anni, è stato ucciso in un agguato oggi pomeriggio a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Secondo una prima ricostruzione ...

SUICIDA L'Imprenditore ANTIRACKET/ Ucciso dallo Stato - non dai boss : Rocco Greco, imprenditore, titolare della ditta Cosiam di Gela, si è SUICIDAto. E' riuscito a sfuggire ai boss, non alla burocrazia di Stato

Rocco Greco - il figlio dell’Imprenditore antiracket suicida : “Ucciso da giustizia ingiusta” : Francesco Greco, figlio di Rocco “Riccardo” Greco, ha denunciato la complessa vicenda giudiziaria e umana che aveva investito in pieno il padre e che infine l'ha portato al suicidio nella sua stessa azienda: "In due mesi ha perso tutto, ucciso da una giustizia ingiusta e superficiale perché nessuno ha mai letto i nostri ricorsi"Continua a leggere

Milano - misterioso agguato in un cantiere a Basiglio : ucciso Imprenditore edile : Sono circa le 7:30 del mattino di lunedì 25 febbraio. Giuseppe Giuliano, imprenditore edile di 64 anni, mentre si sta recando in cantiere, parla al telefono con un suo dipendente per dirgli che sta per arrivare. Non appena riattacca qualcuno sbuca dai cespugli e si avvicina al furgone, un Fiat Doblò bianco, si posiziona dal lato del guidatore e spara almeno quattro colpi di pistola contro l’uomo e fugge lasciandolo moribondo. Infatti almeno due ...

Due omicidi nel Milanese - ucciso un Imprenditore edile napoletano : Giornata di sangue oggi nel Milanese: due uomini sono stati uccisi, nel giro in una decina di ore, a colpi di arma da fuoco. Il primo in un cantiere a Basiglio, di mattina presto, il secondo per ...

Milano - agguato in un cantiere edile : ucciso Imprenditore 64enne. Raggiunto alla testa da due colpi di pistola : È stato Raggiunto da due colpi di pistola alla testa, tra collo e spalla, mentre entrava in un cantiere a Basiglio, alle porte di Milano. Dopo alcune ore di agonia, per l’uomo – un imprenditore milanese – non c’è stato più niente da fare. È morto così Giuseppe Giuliani, 64 anni, titolare di una ditta di costruzioni, vittima di un agguato avvenuto nella cascina Vione, a Basiglio, in provincia di Milano. I proiettili, ...