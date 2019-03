Di Maio a Salvini | Basta folklore

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

Di Maio : 'Governo va avanti' - ma lancia una frecciata a Salvini : 'Basta folklore' : Nelle ultime ore era circolata l'idea che il Governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere arrivato a punto di crisi. Lo scontro disegnato dai media sembrava quasi irreversibile, considerata la divergenza d'opinione sulla Tav e l'effetto domino che ne sarebbe potuto scaturire. Ora l'emergenza sembra quantomeno essere rientrata, sebbene qualche strascico pare esserci ancora, almeno sulla base di quanto espresso oggi ...

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini-Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

Bruno Vespa : il duello rusticano Luigi Di Maio-Matteo Salvini e la doppia scorciatoia per evitare la crisi : "In altri tempi, la crisi sarebbe stata già aperta". Ma, sostiene Bruno Vespa, "una resa dei conti" adesso "non conviene a nessuno". E non conviene a Luigi Di Maio perché "vista la indisponibilità del Pd ad allearsi con il M5s, la crisi porterebbe alle elezioni anticipate. E il Movimento finirebbe a

A che punto è il braccio di ferro tra Di Maio e Salvini sulla Tav : sulla Tav si va verso il rinvio dei bandi di gara per sei mesi. E' quanto affermano fonti qualificate del Governo e quanto scrive la viceministro all'Economia Laura Castelli su Facebook. Dopo la tensione dei giorni scorsi, oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio usano toni più concilianti. "Rimango convinto che si debba fare per collegarci al resto dell'Europa. Però non è né questo né altro che mette in discussione un ...

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". ...

Tav - Di Maio a Salvini : basta folklore ora avanti con responsabilità : "Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi". Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle ...

Tav - Di Maio a Salvini : "Basta folklore" : ANSA, - ROMA, 9 MAR - "Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il Paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. 'Andiamo fino ...

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". ...

Governo - Di Maio : “Avanti con responsabilità”. Poi striglia Salvini : “Basta folklore - il paese ha bisogno di tranquillità” : “Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. ‘Andiamo fino in fondo’, ‘vediamo chi ha la testa più dura’, è folklore. Io sono qui per dare tranquillità agli italiani e non dare sempre tensione”. Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle parole pronunciate nei ...

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : 17.57 "Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli italiani". Lo afferma il vicepremier Salvini commentando la vicenda Tav. "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". L'analisi sulla Tav,ricorda, "ha più costi che benefici".Non potevamo permettere che lunedì ...

Tav. DI Maio 'La situazione si è risolta'. Ma Salvini dice 'Farò di tutto perché si faccia'.' : ROMA - 'Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. scrive su Facebook Luigi Di Maio - Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti. Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con ...

Tregua apparente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla Tav : "Nessuna crisi in vista" : Prove di distensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla grana Tav. Dopo ore caldissime condite da minacce di "andare fino in fondo" e staccare la spina al governo lanciate dal ministro dell'Intero, ora è lo stesso vicepremier leghista a provare a tendere la mano al suo alleato, con alcune dichiarazioni rilasciate a margine della festa sua festa di compleanno a Milano: "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è ...

Tav - Salvini nero in diretta sul compromesso Conte : 'Senza accordo con Di Maio...'. Fa saltare in aria l'M5s : Ricordo che nel contratto di governo c'è la revisione del progetto nato decenni fa, ma è un segnale di apertura dell'Italia nei confronti del mondo'. L'aria di Salvini, che oggi compie gli anni, è ...