Camion del latte assaltato e incendiato

La vita - difficile - del Camionista I giovani fuggono dalla guida : Qualche anno fa avevamo raccontato sul Corriere della Sera la storia di Alessandro Gabanella, detto Valanga. Ci aveva raccontato dei suoi contratti sempre precari ma anche della sua grande passione. ...

Sardegna - prezzo del latte : incendiato Camion cisterna da uomini armati - conducente legato : Prosegue la protesta del latte ovino in Sardegna. Un nuovo assalto a un camion cisterna che trasportava il latte è stato compiuto questa mattina nel Sassarese, proprio nel giorno del summit in prefettura tra pastori e trasformatori sul prezzo del latte. Il conducente del mezzo sarebbe stato legato a un albero. Protesta del #latte in #Sardegna, bruciata autocisterna in provincia di Sassari. Due uomini armati e mascherati hanno bloccato e dato ...

Sardegna - assalto armato a una cisterna del latte : Camion dato alle fiamme in strada : L'elezione di un nuovo presidente della Regione non ferma le proteste dei pastori sardi: stamattina intorno alle 6 e 30 un camion cisterna è stato dato alle fiamme tra Nule e Osidda, in provincia di Sassari. Oggi vertice in prefettura per trovare un accordo sul prezzo del latte.Continua a leggere

In Sardegna alcune persone con il volto coperto hanno dato fuoco a un Camion cisterna che trasportava del latte : Questa mattina alcune persone con il volto coperto hanno dato fuoco a un camion cisterna che trasportava del latte tra Nule e Ossida, rispettivamente in provincia di Sassari e di Nuoro, in Sardegna. Repubblica scrive che gli uomini erano armati e

AUTOSTRADA DEL BRENNERO RIAPERTA AD UNA SOLA CORSIA/ Codacons 'Tutta colpa dei Camionisti senza catene' : L'AUTOSTRADA del BRENNERO, A22, è stata RIAPERTA nelle scorse ore ma solo parzialmente, visto che al momento si viaggia ad una SOLA CORSIA

Maltempo Alto Adige - Provincia di Bolzano : su A22 Brennero ripartito il flusso dei veicoli - “auto e Camion privi della necessaria attrezzatura invernale” : Non utilizzate l’autostrada del Brennero. Questo l’appello che arriva dalla Protezione civile Provinciale alla luce delle forti nevicate che stanno interessando da ieri mattina l’Alto Adige. Presso la sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è insediato il Centro situazioni Provinciale, che sta monitorando la situazione e coordinando tutti gli interventi. 220 gli spazzaneve del Servizio strade impegnati senza ...

Camion con rimorchio si incastra a Busnago : tradito dalle indicazioni del navigatore : Avrebbe seguito le indicazioni del navigatore satellitare, finendo incastrato nel centro di Busnago. Soccorsi e forze dell'ordine hanno impiegato ore per liberare un Camion con rimorchio dalla stretta ...

Livorno - scontro tra volante della polizia e Camion : muore l’agente Fabio Baratella : Il poliziotto è morto poco dopo essere stato estratto dalla vettura, mentre i medici gli praticavano le manovre di rianimazione. Grave un altro poliziotto.Continua a leggere

Alfa Romeo : il Camion del Biscione immaginato in alcuni render : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Cina - un Camionista ha preso fuoco per via delle sue scarpe : Un camionista cinese è stato letteralmente travolto dalle fiamme, a causa dell'elettricità statica provocata, con molta probabilità, dalle scarpe che aveva indossato. L'emblematico accadimento sarebbe avvenuto nel momento in cui il camionista in questione stava sistemando o scaricando dal suo mezzo di trasporto delle grosse quantità di cotone, ma anche altra merce presente nella parte posteriore del suo camion. Almeno, questa sarebbe la ...

Il Camion della verdura 2.0 si chiama con l’app - non ha conducente e i pagamenti sono automatici : Il camion della verdura 2.0 è pronto, e promette di rivoluzionare l’acquisto porta a porta di alimentari freschi. Parliamo di un mezzo concettualmente simile a quello che ogni settimana, in un giorno e un orario preciso, si ferma in strada vicino a casa nostra. Le persone interessate scendono sul marciapiede, aspettano in coda il loro turno e acquistano frutta e verdura fresche. Questo oggi. Domani si potrà chiamare il camion in qualsiasi ...

Camion travolge pattuglia della stradale - 3 morti sulla Messina-Catania : Un gravissimo incidente, con tre vittime, si è verificato intorno alle 4 del mattino sull'autostrada A18 Messina-Catania all'altezza di Itala (Messina). Tra i morti anche un poliziotto, in servizio alla Polizia stradale: secondo quanto si apprende era lì per gestire un altro incidente. Ancora incerta dinamica. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 13: secondo una prima ricostruzione, un Camion per cause da ...

Dakar 2019 - risultati quinta tappa Camion e quad : Eduard Nikolaev e Nicolás Cavigliasso dominatori della “Marathon” : Giornata di conferme quella della quinta tappa della Dakar 2019 nella categoria camion e quad. Nella seconda stage “Marathon” di questa edizione 2019 del rally raid più famoso del mondo, i 776 km coperti, 517 dei quali di prova speciale da Tacna ad Arequipa, hanno confermato la supremazia dell’equipaggio russo del Kamaz Master guidato da Eduard Nikolaev, tre volte vincitore di questa competizione (2013-2017-2018). Un dominio ...

Vicenza - Camion della raccolta rifiuti travolge e uccide una donna : La tragedia si è consumata giovedì mattina poco dopo le 8 in via Quasimodo a Meledo di Sarego, nella provincia di Vicenza. Una donna è stata travolta da un camion della società Ideal Service, che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, sembra durante una manovra in retromarcia. Inutili i soccorsi.Continua a leggere