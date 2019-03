Almeno 87 feriti in collisione fra aliscafo e balena

A Kabul - in Afghanistan - ci sono state due esplosioni durante una cerimonia pubblica : ci sono Almeno 17 feriti : A Kabul , in Afghanistan , ci sono state due esplosioni durante una cerimonia pubblica a cui erano presenti alcuni importanti politici del paese, tra cui l’ex presidente Hamid Karzai e Abdullah Abdullah, “chief executive” del governo – un importante ruolo dell’esecutivo che esiste

Incidente a Milano : brusca frenata in metro - Almeno 2 feriti : brusca frenata effettuata questa mattina, intorno alle 07:45 da un convoglio della Linea 2 della metro politana di Milano : vi sarebbero 2 feriti e alcuni contusi. L’ Incidente è avvenuto nei pressi della stazione di M1/M2 di Loreto, dove il treno si è fermato per permettere l’arrivo dei soccorsi. Era diretto ad Abbiategrasso-Assago ed ha interrotto brusca mente la sua marcia tra Caiazzo e Cimiano. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e ...

Egitto : incendio in stazione al Cairo - Almeno 20 morti e 40 feriti : almeno 20 morti e 40 feriti : è il bilancio dell’ incendio divampato questa mattina nella principale stazione ferroviaria del Cairo in Egitto (Ramsis). Da una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai media locali, sembra che l’ incendio sia scoppiato dopo che un treno proveniente da Alessandria d’ Egitto ha colpito una delle piattaforme della stazione . L’Autorità ferroviaria ha sospeso qualsiasi collegamento. L'articolo ...

Spagna - scontro frontale tra due treni : Almeno 1 morto e 20 feriti : L'incidente ferroviario in Catalogna. Secondo le prime informazioni, i due treni viaggiavano sullo stesso binario nonostante la linea sia a doppio binario. La vittima sarebbe il macchinista di uno dei convogli. Tra i feriti tre sarebbero in gravi condizioni. I due treni viaggiavano a velocità ridotta altrimenti ci sarebbe stata una strage.Continua a leggere

Incendio devasta un palazzo - Almeno 10 morti e una trentina di feriti : Sono almeno 10 le vittime dell' Incendio che ha devasta to un palazzo nel 16esimo arrondissement a Parigi. I soccorritori hanno trovato un decimo cadavere e il bilancio, ancora provvisorio, conta tra le vittime un bambino bambino, secondo quanto riferito dal sindaco dell'arrondissement, citato da France Info. I feriti sono una trentina tra cui alcuni vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Una donna che abita nel palazzo di 8 piani ...

Parigi - palazzo in fiamme nella notte : Almeno 8 morti e 31 feriti - arrestata una donna : L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in una palazzina degli anni '70 di rue Erlanger. I vigili del fuoco, citati da Le Monde , hanno parlato di una "scena di una violenza incredibile" e, ...

