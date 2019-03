Allegri | ' 75 punti? Un bel numero | ma il calcio non è matematica'

Allegri a Sky : «Scudetto? 16 punti sono tanti - pensiamo all’Atletico» : Massimiliano Allegri archivia subito la vittoria sul Napoli e pensa alla prossima partita con l’Atletico. A Sky sintetizza così: «Fatica? Nel secondo tempo perché ci siamo addormentati, non pensavo che Pjanic prendesse la palla di mano. Il Napoli ha avuto forza, lo stadio li ha spinti, abbiamo avuto una bella occasione, poi abbiamo difeso, subìto un rigore, Insigne l’ha sbagliato e la partita si è chiusa». «Espulsione di Meret? A ...

Il lapsus freudiano dell’accerchiato Allegri : «Il Napoli ha 59 punti in classifica» : Non aveva una bella cera Diciamo la verità, non è che avesse una bella cera Massimiliano Allegri nella conferenza stampa che in teoria sarebbe dovuta essere di presentazione della partita di domani sera al San Paolo: Napoli-Juventus. Su quattordici domande, tenendoci larghi, possiamo dire che due sono state sul Napoli. Le restanti vanno spalmate tra Atletico Madrid (che è il chiodo fisso dell’ambiente Juve), il futuro di Max e ...

Allegri : «a Bologna vittoria importante - a Napoli almeno con 13 punti di vantaggio» : Allegri dopo Bologna-Juventus 0-1 «È normale che ci fosse più di qualche scoria dopo una partita importante come quella di mercoledì. Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ di tiri. Nel finale c’è stata una grande parata di Perin che ha deviato sul palo. È una vittoria importante, arriveremo allo scontro diretto col Napoli almeno con 13 punti di vantaggio. Poi abbiamo l’Udinese e quindi il ritorno con l’Atletico Madrid. ...

Allegri mette i puntini su Dybala : La società avrà apprezzato di comune accordo ed il giocatore ancora una volta sente la fiducia di tutto l'ambiente; proprio quello che serve per mostrare al mondo in campo perché la dieci bianconera ...

Juventus - Allegri richiama i suoi 'Superficialità pagata con due punti importanti' : TORINO - Complimenti al Parma, una revisione profonda per la Juventus. Il bilancio di Max Allegri a poche ore dal pareggio casalingo con gli emiliani, secondo casalingo dopo quello con il Genoa, è ...

Allegri 'superficialità costata 2 punti' : ANSA, - TORINO, 3 FEB - "La bravura degli avversari, ma anche la superficialità in alcune situazioni ci sono costati due punti importanti". Questo il bilancio di Allegri dopo il 3-3 casalingo con il ...

Allegri mette in guardia la Juve : 'Milan? I 22 punti di differenza si azzerano' : Ronaldo per noi sarà importante perché è il migliore al mondo. Per noi è un valore aggiunto. Con lui la situazione in avanti per noi è migliorata e siamo senza dubbio più forti. Come sta Cancelo? ...

Juventus - il dominio di Allegri dei punti bianconeri è anche psicologico : voto 9 - 5 : Il record di punti nel girone d' andata (53) rappresenta un dominio inscalfibile. La Juve è superiore quindi rispetta le attese, ma non è scontato ripetersi per l' ottavo anno consecutivo. Il merito va ad Allegri, che riesce a motivare una squadra fin troppo abituata a vincere, e al club che ha sapu

Juventus-Sampdoria - Allegri : 'Con Ronaldo si può vincere la Champions. Ancora 37 punti per lo Scudetto' : La doppietta del solito Ronaldo lancia i bianconeri: "A fare gol e a giocare è il più bravo al mondo - ha detto sul portoghese Allegri nel post-partita - Si ha la percezione che con Ronaldo possa ...

Juventus da record - Allegri svela : “ecco quanti punti mancano allo scudetto! Con Cristiano Ronaldo la Champions…” : Juventus cannibale nel girone d’andata: Massimiliano Allegri fissa la quota scudetto e con Cristiano Ronaldo parla di una nuova ‘prospettiva’ per la Champions League La Juventus chiude il girone d’andata al comando della classifica di Serie A. I numeri parlano di dominio assoluto: miglio difesa e forse anche miglior attacco (dipende dall’esito delle altre gare di giornata), ancora imbattuta con 17 vittorie e 2 ...