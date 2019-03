Usa | prete abusava di una ragazzina in cambio di alcol e droga | attesa condanna definitiva

"Ti faccio un regalo - dammi l'Iban" - l'audio choc del prete accUsato di abusi dopo 30 anni : Io voglio il tuo perdono, dammi l'Iban, per farti un regalo . Desta scandalo e finisce nel fascicolo del pm l audio di una telefonata avvenuta nel 2016 tra un prete del Salento e la presunta vittima ...

Lecce - il prete accUsato di abusi sessuali alla vittima : “Era affetto. Dammi l’Iban - ti faccio un regalo. Il vescovo sa tutto” : “Dammi l’Iban, così ti faccio un regalo. Senti il vescovo, lui sa tutto, è d’accordo”. È una delle tante sollecitazione che don Carmelo Rampino, sacerdote della diocesi di Lecce, rivolge a un uomo, presunta vittima di abusi sessuali quando aveva nove anni, per “sistemare le cose”. Questi, che racconta di essersi trasferito in Germania per “cambiare vita”, telefona al prete, nei cui confronti ha ...

Lecce - prete avrebbe abUsato di un minore e tenta di corromperlo : 'Dammi il codice Iban' : E' una brutta vicenda quella che arriva dalla Puglia, e precisamente dalla provincia di Lecce. Nelle scorse ore infatti si è diffusa la notizia che un prete, all'epoca dei fatti avvenuti negli anni '80, avrebbe abusato di un minore. Il sacerdote era rettore della chiesa Maria Santissima Addolorata di Trepuzzi, mentre adesso la presunta vittima degli abusi vive in Germania e si è rifatto una vita, con una moglie e dei figli. Nei giorni scorsi ...

Zanardi - abUsato da un prete : «Continuerò a sentirmi un vaso rotto» : La pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella ...

Papa Francesco - un avvocato argentino lo accUsa di aver difeso un prete pedofilo : Papa Francesco non fa ritorno in Argentina ormai da ben 6 anni. In molti si chiedono il perché di questo, ma secondo un avvocato (impegnato nella difesa di molte vittime di abusi) le ragioni che tratterrebbero questo ritorno sono chiare. A suo dire, infatti, sarebbe per evitare il caso don Julio Grassi. Si tratta di un prete pienamente coinvolto in una serie di scandali sessuali e Bergoglio ne fu confessore e amico quando era arcivescovo di ...

'Mio figlio abUsato dal prete - ci chiese se poteva dormire in oratorio'. Il racconto di una mamma : di Franca Giansoldati 'La denuncia va fatta alla polizia o ai carabinieri. Mai alla giustizia vaticana: quella non funziona, peggiora solo le cose. Lo voglio dire a quelle mamme che, come me, vivono l'...

Vaticano - papa Francesco e l'accUsa dell'avvocato argentino : "È il confessore del prete pedofilo" : papa Francesco non torna nella sua Argentina da almeno sei anni, cioè da quando è diventato papa. Il motivo, secondo l'avvocato Juan Pablo Gallego è fin troppo chiaro: "Per il caso don Julio Grassi - ha detto al Fatto quotidiano - I punti tuttora oscuri del passato di Bergoglio sono tutti qui". Gall

Il prete al Papa : "AbUsato in seminario" : ... che ha chiesto 'responsabilità' agli oltre 190 partecipanti al vertice che fino al 24 febbraio terrà impegnati alti prelati provenienti da tutto il mondo. 'Ci siano misure concrete, non solo ...

"AbUsata per anni da un prete da quando ero ragazzina : mi ha fatto abortire tre volte" : La video testimonianza al summit in Vaticano: "Avevo 15 anni e molta paura, non voleva usare profilattici e mi picchiava se...

