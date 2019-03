Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2019) VIABILITÀVENERDÌ 8 MARZOORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DINORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DISUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLAFIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PERDALLA FLAMINIA A VIA DI CASAL DEL MARMO. SEMPRE CHIUSA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE, DI CONSEGUENZA GROSSI DISAGI PER ILDI ZONA, IN PARTICOLARE SU VIA DELLA PISANA, VIA DI BRAVETTA E VIA DELLA CASETTA MATTEI. IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: AL MOMENTO ATTIVE MA CON RIDUZIONI DI CORSE LE LINEE METRO A,B E ...

