Svelata la data d’uscita del nuovo album di Fiorella Mannoia con tracklist e autori | da

Svelata la data d’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni : La data d'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi potrebbe essere quella del 30 marzo. A riportare l'indiscrezione è TVBlog, che ha dato come certa la data di messa in onda della fase finale del talent per la quale sono già stati scelti i primi allievi. Maria De Filippi potrebbe quindi tornare a occupare la scomoda posizione del sabato sera, quella dalla quale ha sempre dichiarato di voler fuggire per via della collocazione infelice ...

Monster Jam Steel Titans : Data di uscita Svelata : Alla vigilia di uno dei più grandi eventi delle Monster Jam World Finals, THQ Nordic e Feld Entertainment hanno oggi svelato che Monster Jam Steel Titans sarà presto disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X). Il gioco è completo di tutti i truck, atleti, stadi e acrobazie che rendono Monster Jam il nome più IMPORTANTE nelle corse fuoristrada ed è ora possibile effettuare il pre-order! ...

Live – Non è la d’Urso - anticipazioni : Svelata la data di inizio : Live – Non è la d’Urso, anticipazioni: svelata la data di inizio del nuovo programma di Barbara Barbara d’Urso non stop. L’instancabile conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, come già annunciato da qualche settimana, sbarcherà su Canale 5 con una nuova trasmissione: Live – Non è la d’Urso. Si tratta di un talk serale […] L'articolo Live – Non è la d’Urso, anticipazioni: svelata la data ...

Serale Amici 18 - data d’inizio Svelata : la corsa dei concorrenti si fa durissima : Amici 18, ecco quando inizia il Serale del talent show Il Serale di Amici 18 ha finalmente una data d’inizio. Nel talent show di Maria De Filippi le commissioni di danza e di canto continuano a testare la bravura e il talento dei concorrenti e arriveremo a fine marzo tra lacrime e discussioni. Avrete notato […] L'articolo Serale Amici 18, data d’inizio svelata: la corsa dei concorrenti si fa durissima proviene da Gossip e Tv.

Presentazione Ferrari Mondiale F1 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv. Quando viene Svelata la nuova Rossa? : Venerdì 15 febbraio (ore 10.45) verrà ufficialmente presentata la nuova Ferrari che disputerà il Mondiale F1 2019. Il Cavallino Rampante svelerà la nuova creatura ovviamente nella sede centrale di Maranello, tutti i tifosi attendono quella data per conoscere nel dettaglio la nuova macchina che sarà guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nel corso della stagione. Le Rosse andranno ovviamente a caccia del titolo iridato e sfideranno la ...

Albenga - prime anticipazioni sulla Fionda di Legno : Svelata la data - VIDEO - : I Fieui di caruggi comunicano con largo anticipo la data in cui Antonio Ricci consegnerà la sedicesima Fionda di Legno. La goliardica cerimonia " ormai di risonanza nazionale " avrà luogo la sera di ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ligabue con un grande debutto in copertina : È ufficiale la data d'uscita del nuovo album di Ligabue, del quale si conosce già il titolo. Il rocker di Correggio ha così deciso di arricchire questo giovedì di grandi annunci con il giorno esatto del suo ritorno discografico con Start, del quale ha già rilasciato Luci D'America. Il nuovo album sarà spedito sul mercato a cominciare dall'8 marzo, per cui è certo il suo ritorno dopo Made in Italy che ha rilasciato come primo concept album ...

Barbara D’Urso al Grande Fratello 16 : Svelata la data di partenza : Grande Fratello 16 con Barbara D’Urso: quando andrà in onda la prima puntata A pochi giorni dal debutto dell’Isola dei Famosi, si parla già della messa in onda del Grande Fratello 2019. L’appuntamento con la prima puntata è prevista per lunedì 15 aprile su Canale 5. L’indiscrezione è trapelata dal portale Blogo, secondo cui saranno 10 le puntate previste, con la finale in onda per giugno. Dopo il calo di ascolti della ...

L’ultima stagione de Il Trono di Spade - Svelata la data d’uscita : Manca poco a uno degli eventi televisivi più attesi dell'anno. L'ultima stagione de "Il Trono di Spade", l'ottava, arriverà su Sky Atlantic in esclusiva e in contemporanea con la messa in onda americana nella notte fra il 14 e il 15 aprile. La data è stata svelata alla fine del misterioso teaser trailer rilasciato da HBO. Nelle immagini si vedono riuniti i tre Stark superstiti, Jon Snow, Arya e Sansa, far visita alla cripta di famiglia e ...

Svelata la data di uscita su PC di Away : Journey to the Unexpected : Partorito dalla mente dello sviluppatore francese Aurélien Regard, già autore di The Next Penelope, Away: Journey to the Unexpected ha finalmente una data di uscita anche per PC. È Regard stesso ad averlo annunciato, unitamente alla pubblicazione di un nuovo video gameplay di 10 minuti che troverete nel corpo della notizia.Il gioco sarà disponibile sui vostri monitor a partire dal 13 febbraio 2019. Chi dovesse decidere di preordinarlo su GoG ...

Samsung Galaxy S10 : Svelata la data della presentazione ufficiale : Il colosso coreano ha annunciato la data in cui si terrà il primo evento Unpacked dell'anno dove verrà presentato il suo...

Uomini e Donne gossip - Clarissa e Federico : Svelata la data del matrimonio : Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico svelano la data del matrimonio Dopo oltre due anni di puro e vero amore, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente scelto di convolare a nozze. La coppia uscita da Uomini e Donne nel novembre del 2016, è sempre passata agli occhi del web come una delle più […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: svelata la data del matrimonio proviene da gossip e Tv.

Yoshi’s Crafted World e Kirby Epic Yarn 3DS : Data di uscita Svelata : A grande sorpresa Nintendo ha annunciato la Data di uscita di 2 titoli molto attesi dai giocatori su Switch e 3DS, parliamo di Yoshi’s Crafted World e Kirby’s Epic Yarn, entrambi previsti per Marzo 2019. Date di uscita per Yoshi’s Crafted World e Kirby’s Epic Yarn Il primo uscirà in esclusiva Nintendo Switch il 29 Marzo mentre il secondo approderà solo su 3DS dall’8 Marzo. Yoshi’s Crafted ...

The Voice 2019 con Simona Ventura si farà : Svelata la data d’inizio : Simona Ventura: confermata la messa in onda di The Voice of Italy 2019 Il neo-direttore di Rai2 ha confermato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera la messa in onda di The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura. La sesta edizione del talent del secondo canale della Tv di Stato, che non ha mai avuto particolare fortuna sia dal punto di vista degli ascolti che discografico, eccezion fatta per Suor Cristina, andrà in onda dal 9 ...