Selma Blair e la vita con la sclerosi multipla | ' è meravigliosa | sono felice'

Cruel Intentions - 20 anni fa quel bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair : Era il marzo del 1999 quando usciva nelle sale di tutto il mondo Cruel Intentions , il film che creò intorno a sé un vero e proprio caso mediatico per quel bacio tra le due giovani protagoniste Selma Blair e Sarah Michelle Gellar . Adattamento in chiave teen ...

Luke Perry : i saluti degli colleghi e degli amici - da Ian Ziering a Selma Blair : # Luke Perry era delle anime più gentili che questo mondo abbia mai conosciuto... un vero dono. Conserverò per sempre il ricordo del tempo che abbiamo condiviso, dell' amici zia, dei discorsi sui nostri ...

Selma Blair in pubblico dopo la diagnosi di sclerosi multipla : La diagnosi è arrivata nel mese di agosto, dopo mesi e mesi di esami clinici. L'attrice Selma Blair , qualche mese fa, aveva rivelato sui social di essere affetta da una grave malattia. La star 46enne,...

Selma Blair - agli Oscar sfila elegante con bastone dopo la diagnosi di sclerosi multipla : dopo quasi sei mesi di assenza l’attrice Selma Blair , malata di sclerosi multipla , è tornata e l’ha fatto in grande stile. Infatti ha partecipato agli Oscar 2019 sfila ndo sul red carpet con un vestito ampio dai colori pastello misto al nero e un bastone molto elegante . La sfila ta sul red carpet tra emozione ed eleganza Visibilmente commossa ha camminato facendosi sorreggere dal bastone , fatto a posta per lei da un trio di persone che lei ha ...

Il potente messaggio di Selma Blair - tornata in pubblico a un anno dalla diagnosi di sclerosi multipla : Selma Blair è una nota attrice americana, e lo scorso anno le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Al party post-cerimonia degli Oscar organizzato da Vanity Fair, l'attrice di La rivincita delle bionde è apparsa in pubblico per la prima volta da quando ha scoperto la malattia, accolta da tutti con affetto ed entusiasmo. "Esistono momenti che ci definiscono. Questo è uno di quelli, marchiato indelebilmente nel ...