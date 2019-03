Pomeriggio Cinque il giallo di Wanda Nara con i suoi presunti toyboy

mediaset * Pomeriggio Cinque MAGAZINE : « IN ESCLUSIVA LE PRIME IMMAGINI DEL PRIMO FIGLIO DI PAOLA CARUSO » - : Spazio anche alle opinioni dei protagonisti del momento, ai fatti di cronaca fino alla dolce vita dello star system. La rivista è curata da Fivestore. POM5_09 COVER

Maria Monsè finisce in ospedale dopo lo scontro a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Maria Monsè in ospedale dopo lo scontro con la Marchesa d’Aragona Ieri Pomeriggio Maria Monsè e la Marchesa d’Aragona hanno litigato molto furiosamente a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. In quella circostanza la Marchesa ha anche preso per il polso la popolare showgirl, facendole al quanto male. Motivo per cui oggi Maria Monsè ha annunciato di dover andare in ospedale per fare degli accertamenti. Difatti la ...

Matteo Gentili lascia Alessia Prete con un video messaggio a Pomeriggio Cinque : La storia d’amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili è nata sotto lo sguardo di Barbara D’Urso nella quindicesima edizione del Grande Fratello e si è conclusa sempre sotto gli occhi della conduttrice ma questa volta a Pomeriggio Cinque. È successo nella puntata in onda lunedì 4 marzo, quando il calciatore ha mandato un video messaggio per chiudere la relazione con la piemontese (QUI il video). Alessia Prete e Matteo Gentili, la crisi ...

E' finita tra Alessia Prete e Matteo Gentili - l'annuncio a Pomeriggio Cinque : A meno di un anno dalla conoscenza e il fidanzamento suggellato sotto l'occhio vigile della casa del Grande Fratello durante la quindicesima edizione condotta da Barbara d'Urso, scoppia la coppia formata da Alessia Prete e Matteo Gentili (ex di Paola di Benedetto). Una fine amara dato che il tutto è avvenuto - tanto per cambiare - alla luce di una telecamera.I due fino a qualche giorno fa hanno provato a mettere in stand-by la loro ...

Pomeriggio Cinque : Marchesa d’Aragona e Maria Monsè sfiorano la rissa : Marchesa d’Aragona attacca Maria Monsè: è scontro a Pomeriggio 5 E’ appena andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte della trasmissione quotidiana di Canale 5 ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso oggi in studio per dibattere di tale argomento, tra i quali anche la Marchesa d’Aragona e Maria Monsé. Quest’ultima ha iniziato a parlare del suo ...

Pomeriggio Cinque - Angelo Sanzio si presenta così in studio. Barbara D'Urso sbrocca : 'Ora basta' : Angelo Sanzio si è presentato in studio da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 con il volto ancora una volta trasformato dalla chirurgia estetica . Alcuni ospiti hanno cercato di dirgli che si deve fermare ...

Pomeriggio Cinque - Angelo Sanzio si presenta così in studio. Barbara D'Urso sbrocca : "Ora basta" : Angelo Sanzio si è presentato in studio da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 con il volto ancora una volta trasformato dalla chirurgia estetica. Alcuni ospiti hanno cercato di dirgli che si deve fermare e il professor Lorenzetti lo ha rimproverato: "Più fa così più peggiora, non ha bisogno di tutto ques

Pomeriggio Cinque - appello di Alessia Prete per Matteo Gentili : ‘Non chiudermi le porte in faccia’ : Alessia Prete e Matteo Gentili si sono conosciuti e innamorati nel corso della passata edizione del Grande Fratello e il loro amore è continuato anche fuori dal reality di Canale 5. Poi però, dopo 9 mesi di passione, qualcosa è cambiato e i due hanno deciso di prendersi una pausa e provare a risolvere i loro problemi che sarebbero dettati dalla distanza (lei è piemontese, lui vive a Viareggio). Alessia, ospite di Barbara D’Urso a ...

Francesca Cipriani si spoglia a Pomeriggio Cinque per protesta : ‘Mi hanno censurata’ : Francesca Cipriani contro ogni forma di censura, specialmente quella ‘estetica’. La bombastica prezzemolina dei programmi Mediaset, recentemente arruolata per tornare all’Isola dei famosi come polena, ruolo che ha ben presto abbandonato, lamenta di essere stata censurata, appunto, dalle “guardie di Mediaset” (QUI il video). Francesca Cipriani fermata dalle “guardie Mediaset” Che cosa è successo? La Cipry ...

Pomeriggio Cinque Fariba Tehrani Francesco Monte ha allontanato mia figlia : Fariba Tehrani a “Pomeriggio 5” si scaglia contro il settimanale “DiPiù” .Fariba ha scritto una lettera alla figlia Giulia Salemi che ha diffuso per mezzo della rivista, e secondo Fariba la lettera sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop ed essere in lite Francesco Monte, accusato di essere la causa dell’allontanamento fra lei e la figlia Giulia: “Le mie frasi sono state cambiate per fare notizia. Io non sono contro Francesco, per ...

Pomeriggio Cinque Fariba Tehrani non sono contro Francesco Monte : Fariba Tehrani contro il settimanale “DiPiù” nel salotto di “Pomeriggio 5”. La mamma di Giulia Salemi ha dichiarato che la lettera che ha scritto alla figlia e diffuso per mezzo della rivista sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop e parla in lite col genero Francesco Monte, accusato di essere la causa dell’allontanamento fra lei e la figlia Giulia: “Le mie frasi sono state cambiate per fare notizia. Io non sono contro Francesco, per ...

Genzano - le telecamere di 'Pomeriggio Cinque' nella casa di Sara : "Non esiterà mai perdono per lui" . Parole di Sara , la madre della bimba di 22 mesi che è stata picchiata e ridotta in fin di vita dal patrigno , Federico Zeoli . In un'intervista esclusiva ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso scoppia in lacrime : perché questa donna l'ha fatta piangere in diretta : Non è riuscita a trattenere le lacrime Barbara D'Urso durante la puntata di oggi 15 febbraio di Pomeriggio Cinque. La conduttrice di Canale 5 ha aperto la trasmissione con la storia di Sara, una giovane mamma, e della sua tragedia. La donna è finita nelle pagina di cronaca perché il suo compagno ha

Genzano - bimba picchiata dal patrigno. La madre parla a ‘Pomeriggio Cinque’ : “La situazione clinica è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l’attività respiratoria spontanea”. E’ quanto si legge nel bollettino medico emanato stamane dal Bambino Gesù di Roma e relativo alla bimba di 22 mesi con evidenti segni di percosse, giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso dell’ospedale e ancora ricoverata ...