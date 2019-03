Latte | c è l accordo sul prezzo 74 centesimi al litro

Latte - nessun accordo al tavolo tecnico per portare prezzo sopra 72 centesimi : Nulla di fatto dal tavolo sul Latte ovino in Sardegna . Trattativa fiume di 6 ore al primo incontro " tecnico " , tenutosi a Sassari alla presenza del preferro Giuseppe Marani, per definire i criteri di ...

Accordo sul Latte per salvare il voto : Trovare un Accordo significa salvare le elezioni di domenica in Sardegna. Lo sa la politica, lo sanno i pastori. Che si dicono pronti ad accettare un acconto da 80 centesimi al litro per il latte ovino, a patto di arrivare poi a un euro a regime. Ma pretendono anche l'azzeramento del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop - causa secondo loro del dramma della sovrapproduzione - oltre che una redistribuzione più equa dei profitti nella ...

Ansia per Salvini da 'guerra del Latte'. Il leader della Lega in tour elettorale senza accordo sul prezzo : In tour elettorale in Sardegna senza accordo sul prezzo del latte e con un bersaglio solo: il Pd. Matteo Salvini viene marcato a uomo dai pastori. In mattinata lo raggiungono nella piazza di Ozieri quando ha appena terminato il comizio elettorale e nel pomeriggio li incontra in Prefettura a Sassari. Del voto online degli M5s sul caso Diciotti, che deciderà se autorizzare o meno il processo, il leader leghista non sembra occuparsi.Gli ...