Juventus | Peruzzi | ' I bianconeri possono ancora qualificarsi in Champions'

(Di venerdì 8 marzo 2019) Questa sera, lasarà impegnata contro l'Udinese ma tutti i pensieri deisono inevitabilmente rivolti alla gara di martedì contro l'Atletico Madrid. A Torino tutti credono alla rimonta e le possibilità di passare il turno come ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa sono buone. Anche molti ex giocatori della Juve credono nell'impresa e fra questo c'è Angelo. L'ex portiere bianconero in una bella intervista a "Tuttosport" ha sottolineato che la Vecchia Signora ha il 50% di possibilità di passare il turno.crede nella rimonta della Juve La Juve sta curando ogni minimo dettaglio in vista del match contro l'Atletico Madrid e per questo motivo stasera contro l'Udinese Massimiliano Allegri farà ampio turnover. Icredono nella rimonta e per questo motivo il tecnico livornese vuole preservare i suoi uomini migliori. Una rimonta che ...

