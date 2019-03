formiche

(Di venerdì 8 marzo 2019) "Abbiamo le risorse migliori al mondo, ma non diamo loro modo di lavorare in maniera ottimale", ha continuato il sottosegretario, che individua come soluzione "persone giuste nei posti giusti". "Non ...

AvvMennillo : Il caregiver è donna. Perché servono più tutele: Chi c'era e cosa si è detto all'appuntamento 'Healthcare e Diversi… - notiveri : Il caregiver è donna. Perché servono più tutele: Chi c'era e cosa si è detto all'appuntamento 'Healthcare e Diversi… - Politica111 : Il caregiver è donna. Perché servono più tutele -