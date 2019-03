Whiskey Cavalier su Premium Crime e Infinity un divertente action con Scott Foley e

blogo

(Di giovedì 7 marzo 2019)Prendi due attori di famose serie tv, un produttore esperto di commedie, aggiungi un paio di location estere, basta una mescolata ed ecco pronta la ricetta diuna nuova serie tv in partenza da giovedì 7 marzo suin Italia, dal giorno successivo in streaming su, il tutto a 10 giorni di distanza dalla messa in onda su ABC.A guidare il cast disonoreduce da Scandal e Lauren Cohan, volto diventato famoso grazie a The Walking Dead di cui fa ancora più o meno parte. I due sono rispettivamente l'agente FBI Will Chase (nome in codice) un uomo d'azione ma emotivamente fragile appena lasciato dalla fidanza francese, e Francesca “Frankie “Trowbridge (nome in codice Fiery Tribune) agente CIA tosta, cinica e spietata. Will e Frankie si incontrano dando la caccia in giro per l'Europa a un agente dell'NSA ...

