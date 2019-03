Simeone | niente squalifica con la Juve | ci sarà in panchina a Torino

Niente squalifica - Simeone multato per il gesto in Atletico-Juve : Il brutto gesto compiuto da Diego Pablo Simeone durante la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus non ha portato a una squalifica per il tecnico dell’Atletico Madrid. Dopo il gol di Gimenez, Simeone aveva esultato con un gesto volgare, per il quale si attendevano provvedimenti da parte della […] L'articolo Niente squalifica, Simeone multato per il gesto in Atletico-Juve è stato realizzato da Calcio e ...