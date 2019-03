Roma Scuole d’arti e mestieri | al via due nuovi corsi

Emilia Romagna - 450 studenti per tre giorni senza telefonino e social : il progetto di sei scuole del Modenese : Tre giorni senza cellulare, senza chattare, senza postare una storia su Instagran o taggare un amico su Facebook. A mettersi in gioco sono 450 studenti delle scuole superiori “Cavazzi-Sorbelli” e “Marconi” di Pavullo; “Levi”, “Paradisi” e “Spallanzani” di Vignola e la secondaria di primo grado “Leopardi” di Castelnuovo. Lo slogan dell’iniziativa è “Challenge4me” ed è stata ideata dal Lions Club e da Bper Banca in collaborazione con l’ufficio ...

Roma : 4 marzo incontro al Tasso per parlare di privacy nelle scuole : Roma – Come si comportano le istituzioni scolastiche davanti ai rischi derivanti dal non corretto trattamento dei dati personali? Il 4 marzo, dalle ore 9 alle 12, un incontro presso il liceo Tasso di Roma (Via Sicilia, 168) approfondira’ il tema della privacy nelle scuole, con gli interventi di esperti e rappresentanti del mondo scolastico. Circa venti le scuole che si riuniranno nello storico liceo Romano per parlare con Monica ...

Maltempo Roma - Municipio I : “Nessun problema per alberi nelle scuole gestiti direttamente da noi “ : “Dall’anno scorso il Municipio, preso atto che il dipartimento Ambiente del Campidoglio non era in grado di provvedere alla manutenzione delle alberature scolastiche e intendendo garantire la sicurezza dei bambini dopo l’ennesimo schianto di un pino alla scuola Leopardi, ha preso in carico la manutenzione delle alberature all’interno dei giardini di tutte le scuole del Municipio. Dopo un’accurata campagna di ...

Maltempo Roma : è ufficiale - domani 25 Febbraio 2019 niente scuole chiuse : “A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato gia’ da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticita’ su pochissimi casi e per domani, quindi, e’ prevista la regolare riapertura“: di conseguenza domani, lunedì 25 Febbraio ...

Maltempo Roma : 500 interventi della Polizia locale - in corso monitoraggio delle scuole : Sono stati circa 200 la scorsa notte gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale a causa del forte vento: sommati a quelli della giornata di ieri arrivano ad oltre 500. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di aree sul territorio Romano, non solo per rami e alberi caduti o pericolanti ma anche per cadute di tegole, calcinacci, cornicioni, oltre a pali e paline semaforiche pericolanti e per i ...

Maltempo Roma : domani 25 febbraio scuole chiuse? Il centro operativo comunale al lavoro per la riapertura : E’ ancora aperto il centro operativo comunale di Roma, dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno creato numerosi disagi nella Capitale: il direttore della Protezione Civile di Roma Diego Portaha deciso di tenere il COC aperto finché non verrà garantita in via prioritaria l’agibilità delle scuole in vista della riapertura di domani 25 febbraio. Il servizio giardini è al lavoro insieme ai volontari della Protezione Civile per ...

Hera. Riparte da Ravenna "un Pozzo di Scienza" : percorsi nelle scuole emiliano-Romagnole : 'Click Day': la sfida digitale tra scienza e creatività Torna nel 2019, con una formula totalmente rinnovata e online, il 'Click Day': il concorso finale focalizzato sui temi trattati durante il ...

Roma. Staffetta per la pace con le scuole del Municipio : E’ terminato il 31 gennaio con il Convegno “L’incontro con l’Altro mancato” presso la Scuola di Via Laparelli 60, la

Roma. Scuole infanzia : iscrizioni 2019/2020 fino al 6 febbraio : iscrizioni aperte per i bambini alla Scuola dell’infanzia Capitolina per l’anno scolastico 2019 – 2020. Le iscrizioni sono state aperte il

Terremoto Romagna : domani niente scuole chiuse a Ravenna : scuole aperte domani a Ravenna. Lo annuncia il Comune, mentre gli uffici stanno concludendo le verifiche sugli edifici dopo il Terremoto della notte. I riscontri, dai tecnici comunali e dai gestori delle strutture private, sono positive, motivo per cui il sindaco Michele De Pascale ha preso questa decisione. “Qualora dalle ultime verifiche in corso emergessero situazioni particolari relative a singole scuole, ne verrà data puntuale ...

Sisma di 4.6 in Romagna - scuole chiuse a Ravenna : Bologna, 15 gen., askanews, - 'Tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi all'università' saranno chiuse 'in maniera precauzionale' per consentire i 'controlli su tutti i circa 90 plessi del ...

Terremoto in Emilia Romagna - scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : paura ma nessun danno. Chiuse le scuole : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna: tanta paura ma nessun danno a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...