Rimpianto De Rossi | “Meritavamo di passare | fa male uscire in questo modo”

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Si è appena conclusa l’esperienza in Champions della Roma, eliminata tra le polemiche arbitrali dal Porto. Ecco come il capitano dei gialloDaniele De, intervistato da Sky, analizza la sconfitta: “Viviamo di alti e bassi, non abbiamo fatto una partita perfetta ma ho visto un gruppo di uomini seri che ci tenevano tanto, non meritavamo dicon queste modalità. Sono fierissimo di questi giocatori, abbiamo mantenuto la tensione alta, il Porto è una squadra forte. Per la prestazione meritavamo nei 120′ diturno. Dovevamo vincere 2-0 all’andata, oggi hanno fatto meglio loro”. Sulla posizione vacillante di Di Francesco: “Non so cosa succederà, purtroppo c’è sempre stata questa poca continuità nei risultati in campionato. Da domani ricominciamo a lavorare col nostro allenatore per la partita con l’Empoli e quella con la Spal”. ...