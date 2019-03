Obbligo vaccini | i no vax | Noi decisivi al voto | I genitori di bimbi

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 7 marzo 2019) "I traumatizzati siamo noi - dice la mamma di Viola, bimba immunodepressa dopo il trapianto di fegato. I no vax ci dicono che nostra figlia morirà lo stesso". Le fa eco la famiglia del piccolo Matteo: "Se il vicepremier si facesse un giro nei reparti oncoematologici non so come ne uscirebbe"

