Napoli-Salisburgo 3-0 diretta live | tris azzurro!

(Di giovedì 7 marzo 2019) 74′ –ancora vicino al 4-0, questa volta con Milik che in contropiede riesce ad anticipare il portiere in uscita ma il pallone sfiora il palo. Si resta sul 3-0, ma azzurri che approfittano degli spazi lasciati dagli avversari.68′ – Callejon ad un passo dal poker!pericoloso in contropiede, con Mertens che serve lo spagnono: la sua conclusione a botta sicura viene salvata sulla linea.57′ – TERZA RETE DEL! Sul cross dalla sinistra di Mario Rui, goffo colpo di testa di Onguene che deposita il pallone nella propria parte. Partita chiusa.50′ – Mertens si divora il: servito da Milik di testa in profondità, l’attaccante viene fermato in angolo dal portiere ospite.47′ – Parte forte il: grande occasione per Dabbur, bravissimo Meret a respingere.45′ – Si riparte, ...

UEFAcom_it : ? CALCIO D'INIZIO ? E' Iniziata #Napoli - #Salisburgo Segui la sfida in diretta ?? - UEFAcom_it : ? GOL ? #Napoli - #Salisburgo 3-0 (aut. #Onguéné, 59') Segui la sfida in diretta ?? - sscnapoli : Napoli-Salisburgo, biglietti in vendita da domani ???? -