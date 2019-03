quotidianodiragusa

(Di giovedì 7 marzo 2019) Mancano ormai meno di 24 ore al via della stagionedella MotoGP, con il venerdì di prove libere del Gran Premio delsulla pista di Losail

TuttoMotoriWeb : Jorge Lorenzo: 'Honda porterà delle novità specifiche per me qui in Qatar' - Italpress : Top News: MOTOMONDIALE: GP QATAR. PILOTI PRONTI E CARICHI PER LA PRIMA DEL 2019 -