Le tensioni globali pesano sulla propensione al rischio

traderlink

(Di giovedì 7 marzo 2019) Se il consenso realizzerà che l'economia mondiale si trova in un contesto economico in rallentamento, ma in crescita, l'assunzione di rischi potrebbe aumentare durante tutto l'anno.

ilariasotis : RT @Radio1VivaVoce: #Ocse: #Pil2019 -0,2 @LaCastelliM5s: 'Fa riferimento alle tensioni commerciali globali e all'incertezza politica che n… - GeoSkill : RT @eastwestEU: Cosa accadrà nei prossimi due anni? Marco Valli ci spiega come Usa, Europa e Cina reagiranno alle tensioni politiche global… - Radio1VivaVoce : #Ocse: #Pil2019 -0,2 @LaCastelliM5s: 'Fa riferimento alle tensioni commerciali globali e all'incertezza politica c… -