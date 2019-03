Irama a Parigi con la modella Victoria prima dell' addio a Giulia De Lellis RUMORS

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Non accennano a placarsi i gossip sulla finea storia d'amore traDee quelli sul presunto riavvicinamento tra quest'ultima e Andrea Damante. Il nuovo numero di "Spy", per esempio, fa sapere che il cantante avrebbe trascorso romantiche giornate ain compagniaStella Doritoudi usare i social network per annunciare la rottura con l'influencer. Secondo le indiscrezioni che ha raccolto la rivista, la ragazza che il vincitore di Amici starebbe frequentando in questo periodo, sarebbe l'ex fidanzata di un tronista di Uomini e Donne: Andrea Zelletta.Traè finita: 'Spy' prova a spiegare perché Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso il suo profilo Instagram, ha regalato l'antedi una notizia che sarà pubblicata sul numero di "Spy" in uscita l'8 marzo. Stando a quello che sostiene la rivista scandalistica, ...

khalischneider : RT @Iperborea_: Irama viene anche beccato in un hotel di Parigi proprio insieme alla ex di Zelletta, come dimostrazione che il gossip itali… - spettacolo_fp : Scoppia il gossip. Dopo la storia con Giulia De Lellis, ecco con chi è stato avvistato Irama:… - radioinvisibili : Giulia De Lellis e Irama, il cantante avvistato a Parigi con la modella Victoria Stella Doritou -