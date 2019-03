Barbie compie 60 anni segreti e curiosità della bambola più venduta al mondo : Si stima che siano state vendute nel mondo oltre un miliardo di Barbie, un record difficilmente raggiungibile per una bambola che il 9 marzo de 1959 si affacciava per la prima volta sui banconi dei negozi di giocattoli. compie 60 anni la fashion doll il cui vero nome è Barbara Millicent Roberts commercializzata dalla Mattel e vero mito di fashion ed eleganza capace di intercettare i gusti di più generazioni ed evolversi fino ai giorni ...

I segreti dell'Ajax - la più grande fabbrica di top player d'Europa : "Perché non è possibile battere il club più ricco? Io non ho mai visto una borsa piena di soldi segnare un gol”. I “Lancieri” dell'Ajax si identificano più che mai nel nome, nelle idee, di Johan Cruijff, per rievocare l'impresa di martedì a Madrid. Come non affiancare lo storico 1-4 del Santiago Bernabeu alla mitica maglia numero 14 del “Pelé bianco”? Come non rivedere lo spirito garibaldino, la freschezza, la bellezza, la velocità, la ...

Ferrari SF90 F1 2019 : immagini e tutti i segreti della monoposto : Ferrari SF90 F1 2019: immagini e tutti i segreti della monoposto immagini e dettagli Ferrari SF90 La Ferrari ha presentato la 65esima monoposto della sua storia in Formula 1. Si chiama SF90 in onore del 90esimo compleanno della casa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuova Ferrari si tinge ...

Irlandesi in fila per imparare segreti della cucina italiana : Un posto che si evoluto nel tempo dove, oltre all'enogastronomia, celebrata l'arte della convivialit , una specialit in cui l'Italia sembra non avere pari al mondo. Una scuola che, oltre ai normali ...

Alfa Romeo Giulietta Super Launch Edition : i segreti della nuova versione [FOTO e PREZZO] : L’allestimento speciale dedicato alla Giulietta rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort dell’offerta Alfa L’Alfa Romeo Giulietta Super rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort della gamma, e si caratterizza per finiture esclusive: nuovi paraurti anteriori e posteriori con inserti “silver” che richiamano le finiture satinate della calandra anteriore, delle calotte degli specchi retrovisori, delle ...

La storica decisione di Bergoglio : 'Apriamo gli archivi segreti su Pio XII - il papa della 2° guerra mondiale' : Nel 1944, quando i tedeschi si preparavano alla ritirata, Pacelli era l'unica autorità non solo religiosa ma anche politica a essere rimasta nella capitale durante l'occupazione nazista.

Maria Elena Boschi e le altre : il parrucchiere delle politiche svela i segreti dei loro capelli : Maria Elena Boschi è talmente bella che sta bene con qualsiasi taglio, a rivelarlo è Roberto D’Antonio, il parrucchiere delle politiche italiane. L’hair stylist ha svelato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1, vizi e virtù delle onorevoli italiane dal punto dei vista della chioma. D’Antonio vanta una clientela bipartisan, sia di destra che di sinistra: Sono bipartisan: da me vengono la Boschi, la ...

Xiaomi ci spiega i segreti della ricarica wireless a 20W di Xiaomi Mi 9 : Xiaomi Mi 9 ha portato al debutto la ricarica rapida wireless a 20W e il produttore cinese ci spiega i segreti di questa nuova tecnologia. L'articolo Xiaomi ci spiega i segreti della ricarica wireless a 20W di Xiaomi Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Mesut Ozil svela i segreti della «frustata» : «Ho rischiato di mollare il calcio per il ping pong» : ... utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } Decisione felice, contando che è diventato pure Campione del Mondo ...

Servizi segreti 'Rischio aumento razzismo in vista delle Europee' : Xenofobia, terrorismo, cyber-spionaggio: sono i principali temi sui quali si è concentrato l'allarme dei Servizi segreti, nella Relazione consegnata al Parlamento. razzismo e xenofobia In vista delle ...

Servizi segreti : "Rischio aumento razzismo in vista delle Europee" : L'allarme nella Relazione 2018 consegnata al Parlamento: "Pericolo concreto della crescita di episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri" da parte dell'estrema destra. Gli altri temi caldi: terrorismo, mafie, cyber attacchi. In calo gli sbarchi

Asterix torna in sala con “I segreti della pozione magica” : tornano al cinema i Galli più famosi del mondo: Asterix e Obelix sono protagonisti di una nuova avventura alla scoperta della celebre pozione magica e dei suoi segreti. Il film d'animazione in computer grafica (realizzato dai francesi di M6 Studios con la collaborazione di Mikros Animation) arriverà nelle sale italiane il 7 marzo 2019 e racconta la ricerca di un erede di Panoramix, il mago del villaggio che sta ormai invecchiando e vuole trovare ...

Marini e Bulega - segreti e numeri della nuova coppia : Luca Marini e Nicolò Bulega, coppia inedita e tutta da scoprire. Il primo ha ben impressionato nella passata stagione e ha approfittato della sosta invernale per mettere a posto la spalla, dopo l'...

Federica Panicucci : ecco quali sono i segreti di bellezza della conduttrice : Federica Panicucci e i suoi segreti di bellezza: ecco come si mantiene in forma la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci ogni mattina, da lunedì a venerdì, fa compagnia al pubblico di Canale 5 con Mattino 5. È sicuramente considerata una delle conduttrici che riesce a tenersi in forma nonostante il trascorrere degli anni. Impossibile […] L'articolo Federica Panicucci: ecco quali sono i segreti di bellezza della conduttrice proviene ...