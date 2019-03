Guida alla Internet delle cose che non esistono

Calabria : forse si sente male alla Guida - sbanda e muore : Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 67 anni. La causa del sinistro sarebbe attribuibile ad un malore che avrebbe colpito l'uomo mentre si trovava alla guida, facendogli perdere il controllo del veicolo. Il 67enne si è andato a scontrare quindi in modo drammatico contro una cunetta situata ai bordi della carreggiata. Inutili i soccorsi del 118 che si sono recati ...

8 Marzo : le donne alla Guida di un’impresa agricola di su 4 - hanno rivoluzionato il lavoro nei campi con l’innovazione : donne alla guida di più di 1 impresa agricola su 4 (28,6%) per un totale di quasi 215mila aziende a livello nazionale, con una maggiore incidenza al sud dalla Sicilia alla Puglia, dalla Calabria alla Campania, dalla Basilicata al Molise. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Unioncamere relativi al settembre 2018 in occasione della Festa delle donne l’8 Marzo. Il protagonismo femminile – sottolinea la Coldiretti – ha ...

Basket Nba - Gallinari Guida i Cklippers alla vittoria sui Lakers nel derby di Los Angeles : Un grande Danilo Gallinari , 23 punti, 6 rimbalzi e 9 su 15 al tiro, guida i Clippers nella vittoria sui Lakers di LeBron James nel derby di Los Angeles . Solo nel primo quarto i Lakers riescono a ...

Porto Recanati : alla Guida drogato - ubriaco e senza patente ha ucciso due genitori : Tornavano da una festa di carnevale. Le loro vite sono state spezzate non per una fatalità. Il dolore per la tragedia, si abbina alla rabbia di una collettività: l'uomo che sabato notte ha provocato la morte di Gianluca Carotti, di 47 anni, e della compagna Elisa Del Vicario, di 40, invadendo con la sua auto la corsia opposta sulla statale adriatica a Porto Recanati, nelle Marche, era alla guida drogato, ubriaco e senza patente. I figli della ...

Treviso : auto finisce nel fosso - muore la donna alla Guida : Treviso, 4 mar. (AdnKronos) - Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadorna a Fossalta di Piave per un’auto finita in un fossato dopo aver prima sbattuto contro un platano: deceduta la donna alla guida. I pompieri accorsi da San Donà hanno messo in sicurezza l’auto, n

Broken Nature - Guida alla XXII Triennale di Milano : Prima di entrare, ci accoglie la colonna Totems di Neri Oxman, designer e studiosa israeliana naturalizzata in America, che tratta il design al pari di una scienza, foto sopra,. Qui, in ...

Missione in Iraq : i militari italiani lasciano la diga di Mosul Passaggio di consegne con gli statunitensi alla Guida della Task Force ... : La diga è estremamente importante per l'economia e l'assetto politico dell'area. Da ciò si può facilmente intuire come sia elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio nonché strategico nel ...

Vino : Di Marzo riconfermato alla Guida del Consorzio tutela Irpinia : Napoli, 1 mar. (Labitalia) - Stefano Di Marzo è stato riconfermato alla guida del Consorzio di Tut[...]

Perché Gerardo Greco è durato così poco alla Guida del Tg4? : Ad affiancare volti Mediaset già noti come Palombelli, Porro e Nuzzi erano stati chiamati quindi Giacobbo, per il coté scienza e misteri e per quanto riguarda la politica, il più sobrio Greco, ...

La vita - difficile - del camionista I giovani fuggono dalla Guida : Qualche anno fa avevamo raccontato sul Corriere della Sera la storia di Alessandro Gabanella, detto Valanga. Ci aveva raccontato dei suoi contratti sempre precari ma anche della sua grande passione. ...

Primarie Pd - Guida al voto : il centrosinistra alla prova dei gazebo : Seggi aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 domenica 3 Marzo per eleggere il nuovo segretario del partito democratico. Chi...

Sistemi di assistenza alla Guida - Così testiamo gli Adas in pista - VIDEO : Provare le auto è nel nostro Dna. Fin dal primo numero di Quattroruote, febbraio 1956. E, visto che le automobili si evolvono di continuo, nel corso del tempo aggiorniamo costantemente anche le attrezzature di prova. Ecco perché dal 1995 abbiamo una nostra pista e oggi siamo l'unico giornale del mondo in grado di valutare persino i Sistemi avanzati di assistenza alla guida, i cosiddetti Adas.Tecnologie specifiche. Un salto tecnologico ...

Guida Apex Legends alla ricarica rapida - come sorprendere i nemici : Le parole di elogio per Apex Legends si stanno indubbiamente sprecando in queste ultime settimane. Tutti complimenti ovviamente meritati per il nuovo Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, vista la capacità di calamitare le attenzioni di milioni e milioni di utenti, creando in un bravissimo lasso di tempo una community vasta e variegata, che abbraccia la più svariata tipologia di giocatori da tutto il mondo. Il merito va ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas e Brooks Koepka alla Guida del campo partenti dell’Honda Classic : Il PGA Tour torna in scena questa settimana, e lo fa nel sud della Florida, a Palm Beach, con l’Honda Classic, un torneo nato nel 1972 e che tra i suoi vincitori annovera Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mark Calcavecchia, Vijay Singh, Matt Kuchar, Padraig Harrington e Rory McIlroy. L’anno scorso vinse Justin Thomas, ed è proprio il venticinquenne di Louisville che guida il field di quest’anno per difendere il titolo. Sono in gara ...