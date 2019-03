Eliminazione Roma | Vierchowod | “Serve una società forte”

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il giorno dopo Porto-c’è aria pesante in casa giallorossa. Verso le 18 è arrivato infatti l’esonero di Eusebio Di Francesco, che paga un cammino non esaltante in campionato, la sconfitta nel derby e l’da Coppa Italia e Champions League. Vicinissimo il ritorno di Claudio Ranieri.A parlare del momento vissuto dai capitolini è l’ex difensore dellaPietro: “Nel calcio contano i risultati – spiega – e purtroppo lasta andando male in campionato e ieri è anche uscita dalla Champions. L’esonero è la logica conseguenza di risultati negativi. Ranieri è un allenatore di esperienza e qualità, ma ancor più del tecnico in questo momento serve unaforte che riesca a far capire ai giocatori l’importanza di arrivare la quarto posto, visto che la qualificazione alla Champions è fondamentale per ...

