Vaccini | studio danese conferma | “nessuna relazione con l’autismo”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Mentre in Italia si riaccendono le polemiche sull’obbligo di vaccinazione per andare a scuola, una ricercasmentisce ancora una volta il legame trae autismo. Lo, condotto su oltre 600 mila bambini e pubblicato sugli ‘Annals of Internal Medicine’, ha dimostrato come statisticamente non ci siatra vaccinazioni e autismo. Sono ancora in molti a sostenere che l’autismo sia causato, o comunque favorito, dalle vaccinazioni. Ebbene, il maxi-dà un nuovo colpo alla ‘regina delle fake news’. I ricercatori danesi hanno seguito 657.461 bambini nati dal 1999 al 2010, monitorando dati su vaccinazioni, diagnosi di autismo e altri fattori di rischio. Circa 625.800 erano stati vaccinati e 31.619 no. Ebbene, i primi non sono risultati più suscettibili all’autismo. Infatti in totale sono stati diagnosticati 6.517 casi di ...

RobertoBurioni : Una ricerca danese condotta su 625.842 bambini, pubblicata ieri, ha dimostrato come statisticamente non ci sia rela… - MarcoG_1701A : RT @RobertoBurioni: Una ricerca danese condotta su 625.842 bambini, pubblicata ieri, ha dimostrato come statisticamente non ci sia relazion… - mariocastelli : RT @RobertoBurioni: Una ricerca danese condotta su 625.842 bambini, pubblicata ieri, ha dimostrato come statisticamente non ci sia relazion… -