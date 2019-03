Ultimo | una nuova fiamma dopo il caos di Sanremo

L'Ultimo saluto a Gigi Masini : 'Una persona umile - ha dimostrato attenzione e cura per ciascuno di noi' : In tanti hanno voluto salutarlo nel giorno di 'esodo da questo mondo', come ha detto il vescovo monsignor Gianni Ambrosio celebrando il funerale del diacono di Fiorenzuola Luigi Masini. Nel ...

Addio a Marella Agnelli - "l'Ultimo cigno" : una vita a fianco dell’Avvocato. LA FOTOSTORIA : Addio a Marella Agnelli, "l'ultimo cigno": una vita a fianco dell’Avvocato. LA FOTOSTORIA Era malata da tempo . Fotografa, designer e collezionista d’arte, ha sposato Gianni Agnelli nel 1953. Ha avuto due figli, Edoardo e Margherita Parole chiave: ...

Sequestrata una cava abusiva nel Parco dell’Etna : è la decima nel corso dell’Ultimo anno : I Carabinieri del nucleo operativo ecologico di Catania hanno sequestrato un’area di circa sei ettari, afferente ad una cava di materiale basalto-lavico a Nicolosi che operava abusivamente da 20 anni, in quanto priva di autorizzazione. La cava sorge proprio nel Parco dell’Etna. Indagato dalla Procura il titolare della società, un 59enne, accusato di operare illegalmente dal 1998. Gli sono contestate anche violazioni di norme di ...

NBA - Wade e Nowitzki protagonisti fino alla fine : l'Ultimo All-Star Game è una festa : Amara perché ovviamente è l'ultima volta che posso condividere un momento del genere con un amico come Dwyane: assieme abbiamo condiviso tanto, abbiamo girato tutto America e tutto il mondo giocando ...

“2069 : un secolo di Luna. Dalle missioni Apollo alla colonizzazione” : l’Ultimo appuntamento di febbraio di GiovedìScienza : “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”. A 50 anni dalla celebre frase di Neil Armstrong qual è la situazione attuale delle spedizioni nello spazio? Quale sarà il futuro dell’esplorazione della Luna? Che mondo sarà quello che, nel 2069, festeggerà i 100 anni dall’indimenticabile impresa dell’Apollo 11? Se ne parla con Piero Bianucci e Adrian Fartade – celebre storico dell’astronomia, divulgatore scientifico e ...

Matteo Renzi - Capitano Ultimo lo querela : 'Complotti ed eversione. Ci vediamo in Tribunale' : Il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi per alcune frasi contenute nel libro Un'altra strada. Sergio De Caprio , il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina , non ha affatto apprezzato i ...

Fabrizio Corona a Ultimo : "Mi hai dedicato una canzone - sono dalla tua parte" : Dopo Fiorello, che lo ha invitato direttamente in trasmissione a Il Rosario della sera, anche un altro personaggio dello showbiz ha preso le difese di Ultimo, secondo classificato al Festival di Sanremo 2019. Si tratta di Fabrizio Corona.L'ex re dei paparazzi ha scritto una lettera rivolta alla medaglia d'argento della kermesse canora, pubblicata da Chi e ripresa da Bitchyf: “sono dalla sua parte, è andato contro il sistema, contro i ...

Ultimo single : "Difficile avere una vita privata felice" : Ultimo, secondo classificato all'ultima edizione del Festival di Sanremo e al centro di pesanti polemiche con i giornalisti presenti nella sala stampa della kermesse, in una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, a pieno, le proprie fragilità di un ragazzo comune che cerca di far conoscere la propria musica (tentando, invano, anche le strade di 'Amici' e 'X Factor') contro tutto e tutti: Mio padre ...

Taranto - il M5s scompare dal consiglio comunale. Si dimette l’Ultimo portavoce grillino : “Decisione sofferta” : Il Movimento 5stelle scompare dal consiglio comunale di Taranto. Francesco Nevoli, candidato sindaco per i grillini alle ultime comunali, ha rassegnato le sue dimissioni abbandonando l’assise cittadina. Un messaggio semplice sul suo profilo Facebook: “La mia esperienza da portavoce del MoVimento 5 Stelle finisce qui: ho appena rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto (anche per un solo istante) ...

Il “pentimento” di Ultimo da Fiorello (audio) : una risata seppellirà la boria e le polemiche? : A due giorni da quello sfogo dai toni concitati e a tratti volgari in conferenza stampa dopo la vittoria sfiorata a Sanremo, l'ospitata di Ultimo da Fiorello a Radio Deejay per Il Rosario della Sera suona come un'inversione di tendenza rispetto alla piega che aveva preso la gestione della vicenda da parte del cantautore romano negli ultimi giorni. Assente a Domenica In (ma non unico a disertare), Ultimo aveva snobbato anche la tradizionale ...

Ultimo - gesto di ira dopo Sanremo : avrebbe dato un pugno contro una parete : Continuano incessanti le polemiche in merito alla vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo. Il più adirato sembra Ultimo. Il cantante, infatti, subito dopo la puntata di Sanremo pare si sia reso protagonista di uno scatto d'ira. L'indiscrezione è stata rivelata da Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, il quale ha spiegato il motivo dell'assenza di Ultimo nella copertina del suo giornale. A quanto pare, il cantante, subito dopo il ...