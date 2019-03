Scomparsa da casa un anno fa | trovata morta in un burrone Luciana Bianchi

Fernanda Serrano Scomparsa da casa da 20 giorni - trovata sepolta nel giardino : Non si avevano sue tracce da 20 giorni , poi Fernanda Serrano è stata trovata morta. La giovane 32enne di Tijuana è stata trovata priva di vita, sepolta nel giardino di casa ,...

Scomparsa da venti giorni - il cadavere di Fernanda era sepolto nel cortile di casa : Era Scomparsa da poco più di 20 giorni , è stata trovata sepolta nel cortile di casa . A fare la macabra scoperta è stato proprio il papà della 32enne. L'uomo era entrato in casa della ragazza per scoprire qualcosa che lo aiutasse a ricostruire i suoi passi, ma dal terriccio del cortile ha visto spuntare un arto. Scavando con una pala ha portato alla luce il cadavere di sua figlia. Sospetti sul figliastro della vittima.Continua a leggere

Scomparsa da casa e ritrovata morta in un dirupo : la Procura dispone l'autopsia : Per chiarire le cause della tragica morte della 42enne ritrovata senza vita, ieri pomeriggio, alla periferia di Montenero di Bisaccia. La morte improvvisa del compagno forse alla base della tragedia ...