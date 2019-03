Robert Downey Junior torna nei panni di Sherlock Holmes

Copperman - Luca Argentero : "Ho seguito i consigli di Robert Downey jr." : Preso in giro dagli altri bambini per la sua ingenuità, anche da grande la situazione non cambia: stufo di farsi trattare male per la sua visione innocente del mondo, Anselmo decide di diventare un ...

Sherlock Holmes – Gioco di ombre - trama e cast del film con Robert Downey Jr : La prima serata di Italia1 si tinge di giallo con Sherlock Holmes – Gioco di ombre, film del 2011 diretto da Guy Ritchie e ispirato ai romanzi dell’autore scozzese Arthur Conan Doyle che va in onda venerdì primo febbraio alle 21.15. La pellicola rappresenta il secondo capitolo dedicato al celebre personaggio da parte di Ritchie interpretato dalla super star di Hollywood, Robert Downey Jr. Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ...

Sherlock Holmes – Gioco di ombre su Italia1 venerdì 1 febbraio. Trama e cast del film con Robert Downey Jr. : Sherlock Holmes- Gioco di ombre torna su Italia 1 per farci rivivere le avventure del celebre detective inglese. Diretto da Guy Ritchie ed uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, è il secondo capitolo di una trilogia che potrebbe completarsi del 2020, con la realizzazione di un terzo film. Mentre aspettiamo di sapere qualcosa sulla realizzazione del prossimo episodio allora meglio concentrarci su un bel ...

Iron Man : trama - cast e curiosità del film con Robert Downey Jr : Venerdì 18 gennaio, in prima serata su Italia Uno, va in onda Iron Man, film del 2008 diretto da Jon Favreau e il primo pilastro su cui si è retto il Marvel Cinematic Universe che, di fatto, è una conseguenza del successo di questa pellicola. Nel ruolo del protagonista un grandissimo Robert Downey Jr che interpreta per la prima volta il personaggio che lo renderà immortale nel cuore di tantissimi appassionati di fumetti. Iron Man: trailer Iron ...

Matthew Rhys da The Americans a Perry Mason - la nuova serie sul leggendario avvocato prodotta da Robert Downey Jr. : Nuovi grandi progetti portano Matthew Rhys da The Americans ad una delle icone della letteratura e della tv americana. L'attore, premiato con un Emmy per il suo ruolo nella serie drammatica che si è appena conclusa su FX dopo sei stagioni di successo, ha firmato per recitare nei panni del leggendario avvocato Perry Mason in una serie limitata prodotta dalla HBO. Il progetto vanta la produzione dell'attore Robert Downey Jr., che ...