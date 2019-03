Reddito di cittadinanza | niente ressa a Palermo

Partono le domande per pensioni e Reddito di cittadinanza - con Spid - alle Poste o ai Caf : I Caf e gli uffici postali da oggi 6 marzo sono a disposizione dei cittadini per le richieste di pensione e reddito di cittadinanza. Molti Centri di assistenza fiscale hanno predisposto opuscoli con le linee guida delle due misure e di come si andrà ad operare. Una cosa da sottolineare è che l’operazione, sia che si svolga tramite il canale di Poste Italiane o tramite i patronati ed i centri di assistenza è gratuita perché figlia di convenzione ...

Reddito di cittadinanza - poca gente in coda a Genova. Al Caf con un cittadino : le domande e i dubbi allo sportello : Non ci sono state le code previste davanti agli uffici postali genovesi, dove a partire da questa mattina, come nel resto d’Italia, è possibile presentare le richieste per il Reddito di cittadinanza. Se è possibile richiedere autonomamente online, attraverso il sito dell’Inps, la card di integrazione al Reddito, moltissimi di genovesi in queste settimane hanno preferito prendere appuntamento presso i Caf, mentre le Poste, da circa un ...

Reddito di cittadinanza - al via le richieste : niente code a Poste e Caf. Navigator - Di Maio rilancia : “Voglio assumerne 6mila” : Nel giorno che dà il via ufficiale al Reddito di cittadinanza, all’apertura degli sportelli negli uffici postali e nei Caf non c’è stato l’enorme afflusso che era stato previsto. Da Roma e Napoli a Genova e Treviso, nessuna coda e poca gente. Sportelli un po’ più affollati per esempio a Firenze, seppur senza il temuto caos. La maggior parte delle persone si presenta per chiedere informazioni e forse è stato ascoltato il ...

Parte il Reddito di cittadinanza - niente code : niente ressa, niente code chilometriche. È partita oggi la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza, ma per il momento il temuto assalto non c’è stato. niente file alle Poste di Roma, in Sicilia grossa adesione ma ordinata....

Pensioni : quota 100 e Reddito di cittadinanza - conti non tornano : ... una prospettiva 'pericolosa', in assenza non solo di un'efficiente macchina organizzativa e di controllo, ma anche e soprattutto alla luce del rallentamento dell'economia del paese". Ricevi ...

Reddito di cittadinanza - niente ressa a Palermo : L'assedio, almeno fino a questo momento, a Palermo non c'è stato. niente ressa davanti alle sedi di Caf o degli uffici postali nel capoluogo siciliano di cittadini che presentano le domande per ...

Reddito di cittadinanza - al via le richieste : niente code a Poste e Caf. Navigator - Di Maio : “Voglio assumerne 6mila” : Nel giorno che dà il via ufficiale al Reddito di cittadinanza, all’apertura degli sportelli negli uffici postali e nei Caf non c’è stato l’enorme afflusso che era stato previsto. Da Roma e Napoli a Genova e Treviso, nessuna coda e poca gente. Sportelli un po’ più affollati per esempio a Firenze, seppur senza il temuto caos. La maggior parte delle persone si presenta per chiedere informazioni e forse è stato ascoltato il ...

Reddito di cittadinanza - Bertinotti : “E’ un giorno importante” : Reddito di cittadinanza, Bertinotti: “E’ un giorno importante da non guardare con la puzza sotto il naso. C’è una parte della sinistra che considera il Reddito di cittadinanza un’alternativa al diritto al lavoro, questo approccio è sbagliato perché non tiene conto del periodo storico che stiamo vivendo. La tesi sui fannulloni è orribile perché non considera il disagio della povertà e della disoccupazione. L’osservazione degli industriali ...

Napoli - avvio lento per il Reddito di cittadinanza. L'ambulante al Caf : "Spero in un lavoro" : Al Caf Cgil circa venti persone in attesa, in gran parte disoccupati, tra i 40 e i 50 anni. Poche file a Pomigliano, la città del vicepremier Di Maio

Consegna prime carte Reddito cittadinanza dal 19 aprile : La Consegna delle prime carte gialle del reddito di cittadinanza avverrà a partire dal 19 aprile. Lo ha spiegato il direttore generale dell'Inps, Gabriella Di Michele, nel corso di un'audizione alla Camera dei deputati sul decretone reddito-quota 100. "Inps - ha detto - provvederà a rendere disponibile i primi esiti istruttori e i flussi dispositivi a decorrere dal 15 aprile" mentre la Consegna della carta avverrà "a partire dal giorno 19 ...

Reddito di cittadinanza - Inps : consegna della card dal 19 aprile : Parte la fase operativa del Reddito di cittadinanza con la presentazione delle prime domande per ottenere il beneficio. Niente file agli Uffici postali e ai Caf, tuttavia, da un capo all’altro del Paese. Problemi all’accesso Spid, rientrati nel corso della mattinata. L’Inps intanto annuncia che la consegna delle card avrà luogo a partire dal 19 aprile, dopo che saranno effettuate le verifiche di rito...

Reddito di cittadinanza - il percorso a ostacoli per ottenerlo : i requisiti richiesti e il calcolo dell’Isee|La guida : Necessario non avere un Isee superiore ai 9.600 euro, una seconda casa e un conto in banca superiore ai 6.000 euro. Le domande possono essere presentate agli uffici postali, ai Caf dei patronati o sul sito dell’Inps ma è necessario avere la «Spid2»

Perché sono pessimista riguardo al Reddito di cittadinanza : (Foto: Nicolò Campo/Lapresse) L’avventura del reddito di cittadinanza inizia nel modo in cui, molto probabilmente, crescerà e terminerà: nel caos più totale. È una macchina che parte prima ancora di essere stata del tutto assemblata: come se un veicolo uscisse dallo stabilimento senza portiere, col motore mai testato e con tre marce invece che cinque o sei. Tutto per una ragione sola ed evidente: effettuare i primi bonifici sulle PostePay fra ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Lo Stato mantiene una promessa - si occupa degli invisibili” : Luigi Di Maio in un'intervista in radio su RTL 102.5 commenta la partenza del Reddito di cittadinanza: "Oggi manteniamo una promessa: lo Stato si occupa degli invisibili, di persone meravigliose ma sfortunate che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi politici. Da oggi 5 milioni di persone, potenzialmente, potranno accedere al Reddito di cittadinanza".Continua a leggere