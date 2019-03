Morto il bimbo di due anni caduto dal carro di Carnevale

Julen - accusa choc ai soccorritori del bimbo Morto nel pozzo : «Potrebbero averlo ucciso loro» : Julen Rosellò, il bimbo di due anni morto dopo essere caduto in un pozzo nello scorso gennaio a Totalàn (Malaga), in Spagna, potrebbe essere stato ucciso da uno dei mezzi utilizzati dai...

Bimbo di 6 mesi Morto in casa a Comiso : madre indagata per maltrattamenti : Gli esami post mortem hanno confermato che la frattura sospetta sul corpicino del Bimbo risale a prima del decesso ma hanno portato alla luce anche un pessimo quadro clinico generale del piccolo. Per questo ora la madre è accusata di maltrattamenti in attesa che venga stabilita l'esatta causa di morte del Bimbo.Continua a leggere

Julen - bimbo Morto nel pozzo : c’è un indagato per omicidio : È passato quasi un mese da quando Julen Rossello è stato estratto cadavere dal pozzo in cui era caduto nei pressi di Malaga. Un mese di dolore per una storia che il mondo aveva seguito con il fiato sospeso nella speranza di un miracolo che poi non si è verificato. Per tutto questo tempo i genitori di Julen sono rimasti in silenzio, chiusi nel loro dolore, ma la indagini sarebbero andate avanti. Secondo quanto riportato da Vitadamamma.com, il ...

Bimbo di 6 mesi Morto a Comiso : aveva un braccio rotto - interrogati la mamma e il compagno : Disposta l’autopsia sul corpo del Bimbo di 6 mesi trovato morto in un'abitazione di Comiso (Ragusa), dove abitava con la mamma e il compagno della donna. Ieri la Tac eseguita nel Policlinico di Catania ha riscontrato la frattura del braccio, ma al momento non c’è certezza che sia avvenuta prima o dopo la morte.Continua a leggere

Bimbo Morto nel pozzo - accuse al sindaco : 'Ha permesso lavori illegali come quello' : Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso, e fatto commuovere, non solo la Spagna, ma tutto il mondo, e che ora avrà inevitabili conseguenze penali e politiche. Le accuse che vengono lanciate al ...

Incendio a Pinzano sul Tagliamento : Morto bimbo di 5 anni : Tragedia in Friuli. Un bambino di 5 anni, di origini burkinabè, è morto a causa di un Incendio scoppiato nell’appartamento

