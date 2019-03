tg24.sky

(Di mercoledì 6 marzo 2019) accaduto in una scuola media. Troppe le domande degli studenti, perciò si è deciso di mandarequelli con i voti migliori in condotta. Protestano i genitori: "Scuola come grande fratello". E ...

SkyTG24 : Massa, i professori sono pochi: in gita vanno solo alunni 'meritevoli' - StefanoZukunft1 : RT @antnqu: #pedagogianera bieca RT Massa, i professori sono pochi, in gita vanno solo gli alunni 'meritevoli' - antnqu : #pedagogianera bieca RT Massa, i professori sono pochi, in gita vanno solo gli alunni 'meritevoli' -