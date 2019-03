Gessica Lattuca ultime notizie | non ci sono tracce nel loculi del cimitero - Ultime

Gessica Lattuca - CORPO NON È NEL CIMITERO DI FAVARA/ Supertestimone insiste : 'E' qui' : GESSICA LATTUCA non è nel CIMITERO di FAVARA come invece indicato da una Supertestimone , ma lei insiste nonostante l'evidenza.

Gessica Lattuca - nessuna traccia di lei al cimitero - la testimone : “Confermo - il corpo di Gessica è qui” : Non è nei loculi del cimitero di Favara il corpo di Gessica Lattuca , la madre di 4 figli comparsa da Favara lo scorso agosto. Una testimone ritenuta attendibile, una professoressa in pensione, aveva sostenuto di essere a conoscenza che il corpo della ragazza fosse stato sepolto proprio lì. Oggi le operazioni di estumulazione l'hanno smentita. Pur di fronte all'evidenza dei fatti, tuttavia, la donna ha confermato quanto aveva detto.Continua a ...

Gessica Lattuca - scomparsa nel nulla : le indagini non si sono mai fermate : La giovane madre di quattro figli piccoli, 27enne, è scomparsa da Favara, in provincia di Agrigento, lo scorso 12 agosto...

Omicidio Gessica Lattuca - nel caso spunta una misteriosa telefonata : Dagli ultimi accertamenti degli inquirenti è emersa una telefonata in entrata alle ore 20 e 50, proprio quello della scomparsa della 25enne di Favara, sul cellulare di Gessica Lattuca . La telefonata , traccia la linea temporale in cui la 27enne di Favara ha fatto perdere le sue tracce. Alle 20 e 50, dunque, Gessica era ancora viva.Continua a leggere

Caso Gessica Lattuca - ex compagno accusato di maltrattamenti e occultamento di cadavere : Rischia dai 12 ai 24 anni di carcere per le accuse di maltrattamenti, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Alla posizione di Filippo Russotto, indagato per l'omicidio della compagna Gessica Lattuca, si sono infatti aggiunte due nuove accuse. L'avvocato: "Espedienti della Procura per poter intercettare il telefono, contro di lui non hanno niente".Continua a leggere