Champions | Ajax | la banda degli Oliver Twist costata meno della metà di Bale

Champions - l'Ajax umilia il Real Madrid : 4-1 e campioni in carica eliminati : Il Real Madrid di Santiago Solari si scioglie come neve al sole contro il giovane, brillante, irriverente e bell'Ajax di Erik ten Hag. Dopo il 2-1 dell'andata, all'Amsterdam Arena, per i blancos sembrava una formalità la qualificazione e invece la squadra tredici volte vincitrice della Champions League è stata asfaltata dagli olandesi che hanno vinto addirittura con un netto e rotondo 4-1. I gol della storica vittoria dei Lancieri portano la ...

VIDEO Real Madrid-Ajax 1-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Tracollo delle Merengues : Accade l’irreparabile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid, dopo aver vinto 1-2 in trasferta all’andata, crolla in casa sotto i colpi dell’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, cede per 1-4 e viene eliminato. Gli olandesi passano ai quarti grazie alle reti di Ziyech al 7′, di Neres al 18′, di Tadic al 62′ e di Schone al 72′. In mezzo gol del momentaneo 1-3 di Asensio ...

