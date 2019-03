Calcio femminile Cyprus Cup 2019 | Italia-Corea del Nord 9-10 d c r | decide un errore

L’Allianz Stadium apre al Calcio femminile : ospiterà Juventus-Fiorentina Women : L’Allianz Stadium apre al calcio femminile. L’impianto della società bianconera ospiterà infatti per la prima volta una gara del massimo campionato italiano donne, come reso noto dal club sul proprio sito ufficiale. “Quella fra Juventus Women e Fiorentina Women’s sarà una partita da ricordare. Intanto, perché sarà la sfida che vedrà contrapposte due grandi della Serie […] L'articolo L’Allianz Stadium apre al ...

LIVE Italia-Corea del Nord Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2019 in DIRETTA : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Nord, Finale per il 1° posto della Cyprus Cup 2019, torneo di calcio femminile a inviti che andrà in archivio quest’oggi a Cipro. Al GSZ Stadium di Larnaca la Nazionale di Milena Bertolini cercherà di far proprio l’atto conclusivo, conquistando per la prima volta nella propria storia il successo in questa manifestazione a cui ha preso spesso parte. La compagine nostrana è ...

Italia-Corea del Nord Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sara Italia-Corea del Nord la finalissima della Cyprus Cup di calcio femminile: azzurre e Nordcoreane hanno vinto i rispettivi gironi ed ora si affronteranno nell’atto conclusivo del torneo. La sfida si giocherà oggi, mercoledì 6 marzo, alle ore 17.00: per l’Italia si tratta della seconda Finale consecutiva dopo la confitta contro la Spagna della scorsa stagione. La diretta streaming del match sarà visibile sul sito ufficiale della ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la finale della prima edizione sotto l’egida FIGC si giocherà al Tardini di Parma : Si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma la finalissima della Coppa Italia di Calcio femminile, la prima sotto l’egida FIGC. Al momento sono ancora in corsa per la vittoria finale le prime quattro squadre della classifica della Serie A femminile. L’andata delle semifinali si giocherà mercoledì 13 marzo, quando verranno disputate Roma-Fiorentina e Milan-Juventus, mentre gli incontri di ritorno, ...

La Commissione arbitri della FIFA ha chiesto che il VAR sia usato anche ai Mondiali di Calcio femminile : Lunedì 4 marzo il presidente della Commissione arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ha proposto che il VAR – la video assistenza arbitrale – venga utilizzato anche durante i Mondiali di calcio femminili, che si terranno in Francia dal dal 7 giugno al

Calcio femminile - Mondiali 2019 : molto probabile l’inserimento della VAR : Una grande novità sta per essere inserita nei prossimi Mondiali di Calcio femminile, che si svolgeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio prossimi. Nella manifestazione iridata, nella quale farà parte anche la Nazionale italiana, potrebbe esserci l’inserimento della VAR. La scelta è stata presa oggi, nella riunione del Comitato organizzatore delle competizioni Fifa, riunitosi a Zurigo sotto la presidenza di Alexander Ceferin. Come ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’avversaria dell’Italia in finale. Data - programma - orario e tv : L’Italia si è qualificata alla Finale della Cyprus Cup, torneo amichevole a inviti di Calcio femminile che si sta disputando a Cipro. Le azzurre hanno staccato il pass per l’atto conclusivo dopo aver sconfitto la Thailandia per 4-1, le ragazze di Milena Bertolini hanno completato al meglio il girone eliminatorio (in precedenza erano arrivate le vittorie contro il Messico per 5-0 e contro l’Ungheria per 3-0) e ora potrà giocare ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Thailandia 4-1 - le azzurre volano in finale. Doppietta di Sabatino : Tre su tre. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini sa solo vincere nella Cyprus Cup 2019, torneo ad inviti che si sta svolgendo a Cipro, e conquista il terzo successo in altrettanti confronti, superando 4-1 la Thailandia nell’incontro valido per il gruppo B della manifestazione. Le azzurre così, senza nessuna incertezza, si sono assicurate un posto per la finalissima del 6 marzo grazie ad una Doppietta di Daniela ...

VIDEO Italia-Ungheria 3-0 Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : gli highlights e i gol della partita : L’Italia ha sconfitto l’Ungheria con un roboante 3-0 nella Cyprus Cup, la nostra Nazionale di calcio femminile continua a macinare gioco e risultati a pochi mesi dai Mondiali in Francia. Le azzurre si sono scatenate contro le malcapitate magiare dopo aver già travolto il Messico e hanno ipotecato la qualificazione alla finale di questa importante manifestazione amichevole. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Ungheria 3-0 - le azzurre ipotecano la finale : La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini viaggia a vele spiegate nella Cyprus Cup 2019. Le azzurre, vittoriose all’esordio contro il Messico 5-0, si sono ripetute contro l’Ungheria (3-0), ipotecando il primato del raggruppamento B e la finale del torneo, visto il successo delle messicane contro la Thailandia, prossima avversaria lunedì 4 marzo nell’incontro di chiusura del girone. Un risultato positivo ...

Calcio femminile - quasi 1 milione di spettatori in tv per Francia-Germania : Ascolti Tv Calcio femminile – Mancano tre mesi all’inizio della Coppa del Mondo di Calcio femminile, che vedrà partecipare anche la nazionale italiana. Italia che vanta l’ultima presenza al Mondiale nell’ormai lontano 1999. In attesa dell’inizio della manifestazione, le nazionali partecipanti stanno organizzando una serie di amichevoli. Casa Milan ospita il Forum sul Calcio femminile: […] L'articolo Calcio femminile, quasi 1 milione ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Messico 5-0 - azzurre straripanti a Larnaca : Una super Italia quella che ha iniziato il proprio percorso nella Cyprus Cup 2019 a Larnaca, torneo di Calcio femminile rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel gruppo B insieme a Messico, Ungheria e Thailandia, ha fatto il proprio esordio contro le messicane, imponendosi in maniera perentoria 5-0. In vantaggio al 45′ con Valentina Bergamaschi, ...

Italia-Messico Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e in streaming : Una storia che continua. La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La manifestazione per l’Italia comincerà oggi e terminerà il 7 marzo. Ai nastri di partenza vi saranno anche l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del ...

Calcio femminile - Calendario Qualificazioni Europei 2021 : tutte le partite dell’Italia. Programma e date : L’Italia affronterà la Danimarca, la Bosnia Erzegovina, Israele, Malta e Georgia nel girone di qualificazione agli Europei 2021 di Calcio femminile. Le azzurre non sono state particolarmente fortunate visto che incroceranno le danesi vicecampionesse d’Europa, solo le vincitrici dei 9 gruppi e le tre migliori secondi si qualificheranno alla manifestazione mentre le altre seconde saranno rinviate ai playoff dove si assegneranno gli ...