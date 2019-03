Bari | incendio in un' abitazione | muore una donna di 40 anni

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Tragico episodio accaduto nella giornata di lunedì a Noicattaro, paese di ventiseimila abitanti della città metropolitana di. Unadi 40, Maria Giuseppa Tatoli, ha perso la vita nella suain seguito ad un, le cui cause sono ancora in fase di accertamento anche se, con ogni probabilità, è scaturito accidentalmente.La cronaca L'si è verificato via San Paolo, a dare l'allarme alcuni vicini di casa della signora preoccupati per non averla vista compiere le sue solite faccende giornaliere, ma soprattutto perché si sono accorti che l’ingresso dell'dellaera annerito, presentando i tratti caratteristici di una bruciatura. Da qui la chiamata al 115: sul posto è arrivata una squadra in servizio dei vigili del fuoco oltre ad un'ambulanza del 118 ed una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Triggiano. I soccorsi hanno dunque ...

