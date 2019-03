Torino-Lione |  Avviso ai decisori

Tav Torino Lione? Si deciderà entro venerdì 8 marzo : ... questo riportato di seguito è il video diffuso dalla presidenza del Consiglio con le parole di Conte: Autore Gino Tarocci Categoria Politica

Ma a Torino - per dire sì alla linea con Lione - c'era pure Zingaretti - alla prima da leader Pd : Scaramanticamente, al Nazareno metterà piede solo il 17 di marzo, dopo la ratifica dell'elezione da parte dell'Assemblea nazionale. Fino a quel giorno Nicola Zingaretti avrà da girare e da spiegare il ...

Primarie Pd 2019 - code ai gazebo a Milano - Roma e Torino. Obiettivo un milione di votanti : Notevole affluenza nelle prime ore del mattino in molte città. Dal Nazareno cauto entusiasmo: «Sarebbe il segno che il Pd è ancora vitale». Renzi ha votato alle 8.30

Primarie Pd - code ai gazebo a Milano - Roma e Torino. Obiettivo un milione di votanti : Il mio compito è dare una mano al Pd da iscritto e parlamentare e fare una grande battaglia educativa e culturale per non lasciare il Paese a questi che stanno inginocchiando l'economia e ...

Torino-Lione - Chiamparino : mini Tav è una bufala - facciano partire bandi : Sotto i riflettori il possibile ridimensionamento del tracciato italiano (senza effetti sul tunnel base, che sarebbe confermato), considerato da molti l'unica via d'uscita (insieme allo stop alla stazione internazionale di Susa) all'impasse. Casaleggio: «Non credo che il Governo cada sulla Tav, però...»...

Tav - Governo spaccato suTorino-Lione. Unica strada il rinvio : Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto", ha affermato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire intervenendo sulla questione. Per Le Maire la Tav è un progetto "simbolico ...

Tav - sì o no? Perché la Torino-Lione spacca il Governo Lega-M5s : La linea ad alta velocità continua a tenere banco tra le fila dell'esecutivo, che appare diviso tra pareri favorevoli e...

Fake news ad alta velocità. M5S avvisa Salvini : il Tav Torino-Lione non si farà. Conte cerca la quadra : "Credo che il Governo stia andando verso quella direzione", lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Ci sono posizioni differenti nel governo ma credo che ci sarà un'evoluzione ...

Torino-Lione - Conte smentisce sua apertura alla mini-Tav. Il Pd presenta mozione di sfiducia contro Toninelli : Cronaca La mossa di Conte sulla Tav rischia di spaccare i Cinque Stelle sotto la Mole di JACOPO RICCA 'Da questa vicenda emerge una sola certezza - attacca ancora Paita - Toninelli deve dimettersi: ...

Torino-Lione. Tav - sì degli industriali. Tria apre - Palazzo Chigi frena : «Credo che il governo stia andando verso quella direzione»: lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , riferendosi alle parole dell'omologo francese, Bruno Le Maire , sul proseguimento del cantiere della Tav Torino-Lione, durante il Forum economico franco-Italiano di ...

Alta velocità Torino-Lione - Conte : "Non si può bloccare". L'exit strategy del premier : verso una mini-Tav? : La Tav "non si può bloccare: mi occuperò io della revisione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in riferimento all’impasse di governo sull’Altà velocità Torino-Lione. Sul tavolo del premier nelle ultime ore sarebbe giunta una nuova mini-analisi costi/benefici per integrare la prima. Secondo quest'ultimo documento, come riferisce Tgcom24, le perdite per l’Italia si dimezzerebbero, passando da un saldo negativo di 7 ...

Tav - Ponti : “Calcolo sulle mancate accise? Sacrosanto. La Torino Lione non meritava di diventare un caso nazionale” : Immagini di un convegno al Collegio Carlo Alberto di Torino, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, al quale ha partecipato il professor Marco Ponti, responsabile della analisi costi-benefici sulla Tav. La Torino-Lione “è diventata un caso nazionale ma forse non meritava di esserlo, anche perché non è neppure tra le opere più care che abbiamo analizzato”, ha detto e ha aggiunto, a margine del convegno che il calcolo delle ...