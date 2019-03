Serie A Cagliari | Thereau e Cacciatore in gruppo

Giudice Sportivo Serie A : Juve - Roma e Cagliari decimate! : Giudice Sportivo //Squalificati // Serie A 2018-2019// Come ogni martedì (almeno per le giornate canoniche) sono usciti i bollettini del Giudice Sportivo. Nello specifico quelli relativi alla 26^ giornata di campionato (7a di ritorno), che vede squalificati per il prossimo weekend ben quindici giocatori.Ad uscirne con le ossa rotte sono la Roma, la Juventus ed il Cagliari.Questa volta è stata una carneficina di rossi, sei, di cui quattro ...

Serie A Cagliari - Maran : «Gara perfetta - prestazione da ricordare»

VIDEO Cagliari-Inter 2-1 - Highlights e sintesi Serie A. Che beffa per i nerazzurri : Un primo tempo da dimenticare. Dopo la beffa di Firenze, altra trasferta amara per l’Inter che ora vede addirittura a rischio la zona Champions League. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di calcio infatti i nerazzurri escono addirittura sconfitti a Cagliari, con i padroni di casa rossoblu che si impongono per 2-1. Prima Ceppitelli, poi Pavoletti, nel mezzo l’inutile pareggio di Lautaro ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Inter 2-1 : 22.27 L'Inter cade a Cagliari nell'Anticipo. Gara molto vivace.Occasioni per Ionita, Perisic e Pavoletti. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo arrivano i gol. Al 31' sblocca Ceppitelli di testa sulla punizione di Cigarini. Handanovic salva su Joao Pedro. Pari Inter al 38' con la testata di Lautaro su cross di Nainggolan.Sardi di nuovo avanti al 43' con la stoccata di Pavoletti servito da Srna.L'Inter spinge nella ripresa.Grandi parate di ...

Diretta Serie A Cagliari-Inter : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'. formazioni ufficiali Cagliari-Inter CAGLIARI, 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini,

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Inter : Mauro Icardi ancora non convocato - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.

Serie A Cagliari - Maran : «Inter? Voglio credere che non ci saranno condizionamenti»

Biglietti Cagliari-Inter - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : La ventiseiesima giornata di Serie A, si aprirà con il nuovo mese, venerdì 1 marzo alle ore 20. 30 con la partita tra Cagliari e Inter: i sardi sono quattordicesimi a 24 punti, con tre punti nelle ultime cinque partite, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 47 ma vengono dal contestatissimo 3-3 maturato in casa della Fiorentina. I rossoblu in casa stanno costruendo la salvezza, infatti hanno raccolto 18 punti in dodici partite, ma ne hanno ...