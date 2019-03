laprovinciadicomo

(Di martedì 5 marzo 2019) È un 3-0 un po' bugiardino . All'indomani della, secca nel punteggio, di Bergamo, il vice-coach di Cantù, Massimo Redaelli, non fa. Per un verso, l'Olimpia, seconda in classifica, è ...

ComoSette : Vittoria da tre punti -