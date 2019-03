La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per arrivare a Guardiola

Fabrizio Corona - tutti i giocatori della Juventus avrebbero fatto un party con 60 ragazze dopo sconfitta di Madrid : Fabrizio Corona lancia un nuovo scoop, questa volta riguarda la Juvents La notizia, se di tale si tratta, avrebbe del clamoroso: i giocatori della Juventus, la squadra quasi al completo, avrebbe passato una notte di festa a Torino con una sessantina di ragazze, quasi tutte modelle o influencer, reclutate «da un noto PR romano». Il … Continue reading Fabrizio Corona, tutti i giocatori della Juventus avrebbero fatto un party con 60 ragazze ...

Juventus - terremoto in panchina : Allegri avrebbe minacciato le dimissioni : Che il clima fosse cambiato lo si era capito dalla mossa di Massimiliano Allegri di chiudere tutti i propri profili Social qualche giorno fa. Ma nessuno avrebbe mai pensato che la situazione tra l'allenatore della Juventus e la società fosse a questo punto. Infatti, secondo quanto scrive il Direttore del ''Corriere dello Sport'', Ivan Zazzaroni, Max Allegri stanco delle critiche continue da parte dei tifosi sarebbe arrivato a minacciare di ...

Calciomercato Juventus - Pistocchi : 'Allegri avrebbe già l'accordo con un club inglese' : Momento sicuramente non facile per la Juventus dopo la brutta sconfitta subita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Due reti incassate in un secondo tempo sicuramente da dimenticare per la squadra di Massimiliano Allegri, quest'ultimo al centro di numerose critiche. La Juventus è comunque riuscita a vincere contro il Bologna in campionato, dopo una partita nella quale si sono sicuramente sentite le scorie di Madrid. A lunghi tratti, ...

Crosetti : “Senza il Var - la Juventus avrebbe perso 4-0” : Un monitor al posto del cuore Ecco stralci della cronaca di Atletico Madrid-Juventus a firma Maurizio Crosetti per Repubblica. Se questa bizzarra, infida e malevola partita si fosse giocata lo scorso inverno, la Juve l’avrebbe persa 4-0 e addio. Ma era, quella, l’epoca medievale senza Var. Invece il marchingegno introdotto anche in Champions, buona ultima, in questi ottavi di finale, ha tolto un rigore (ingiusto) contro i bianconeri e ...

Calciomercato Juventus - Agnelli avrebbe chiamato Zanetti per Icardi : All'Inter è esploso il caso Mauro Icardi in questi giorni. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha gradito l'atteggiamento del suo più forte giocatore, il quale non avrebbe difeso i suoi compagni di squadra di fronte agli attacchi di Wanda Nara. Quest'ultima, inoltre, si è resa protagonista di numerosi interventi pubblici che di certo non hanno fatto piacere al club nerazzurro. L'Inter ha dunque deciso di togliere la fascia di capitano ad ...

Calciomercato Juventus - Paratici avrebbe offerto Dybala per Salah : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "The Guardian", il club bianconero sarebbe fortemente interessato a Mohamed Salah, attaccante egiziano che milita nelle fila del Liverpool. Si tratta certamente di uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo: l'anno scorso ha segnato più di quaranta reti, portando la sua squadra alla finale di ...

Calciomercato Juventus : secondo Pistocchi Dybala sarà venduto - avrebbe rotto con Allegri : Continuano ininterrottamente le voci su una possibile partenza di Paulo Dybala dalla Juventus. L'attaccante argentino quest'anno sta notevolmente soffrendo la presenza di Cristiano Ronaldo che lo sta costringendo a giocare molto lontano dalla porta, e questa situazione sta incidendo notevolmente sul rendimento del giocatore, mentre il campione portoghese è attualmente il capocannoniere della squadra. Dybala avrebbe più volte manifestato un certo ...

Calciomercato Juventus : per Don Balon Paratici avrebbe proposto Dybala al Real Madrid : Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala, attaccante classe 1993 di proprietà della Juventus. L'ex giocatore del Palermo sta sicuramente giocando al di sotto delle sue potenzialità e sta risentendo notevolmente della presenza di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, è diventato il principale finalizzatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri e ha monopolizzato tutti i calci piazzati. Dybala, ...

Pjaca-Juventus - il croato avrebbe rifiutato 3 club : ecco perchè : Pjaca-Juventus – Marko Pjaca avrebbe potuto lasciare la Fiorentina a gennaio. Il talento croato non è sbocciato a Firenze e la Juventus era pronta ad avallare un suo ulteriore trasferimento in prestito nell’ultima finestra di mercato. Leggi anche: Mandzukic-Cina, folle offerta per il croato: ora che succede? Pjaca-Juventus L’ex Dinamo Zagabria, però, non ha voluto cambiare […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James Rodriguez (RUMORS) : Da qualche mese a questa parte alla Juventus viene, spesso, accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano non vive una situazione troppo rosea al Bayern Monaco che, infatti, non sembra intenzionato a riscattarlo. Per questo, in estate, il giocatore dovrebbe tornare al Real Madrid. Il club spagnolo, però, non vorrebbe tenere James Rodriguez: per questo motivo probabilmente le merengues gli cercheranno un'altra sistemazione. L'agente del ...

Pogba-Juventus - spunta un retroscena : “A gennaio avrebbe potuto…” : Pogba-Juventus – Il Manchester United ha cambiato passo dall’addio di Mourinho e dall’avvento di Solskjaer in panchina. Ne ha beneficiato soprattutto Pogba, tornato su standard di rendimento elevatissimi. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici stregato dal “nuovo Rui Costa”: c’è la clausola Pogba-Juventus, ecco il retroscena Il centrocampista francese, seguito dalla Juventus, era a un passo dal lasciare i ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto l'acquisto di Casemiro (RUMOURS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il club bianconero ha intenzione di acquistare un top player a centrocampo nella prossima stagione e, viste le difficoltà di arrivare a Paul Pogba (dopo l'esonero di Mourinho il francese dovrebbe restare al Manchester United), avrebbe messo nel mirino Casemiro. Il fortissimo ...

Juventus - Ramsey avrebbe già svolto la prima parte delle visite mediche (RUMORS) : La Juventus è sempre proiettata al futuro ed avrebbe già piazzato un colpo per l'estate 2019. Infatti, da giorni in ottica bianconera si parla di un possibile arrivo a costo zero di Aaron Ramsey. La Juventus si è mossa in largo anticipo per arrivare al gallese e lo avrebbe convinto ad accettare il progetto. Paratici si sarebbe assicurato il si di Ramsey battendo la concorrenza di Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Orma il passaggio del ...

Juventus - Ramsey : il club avrebbe già incassato il sì del gallese (RUMORS) : Il 2018 volge ormai al termine, e con il nuovo anno si aprirà ufficialmente la finestra di mercato invernale utile soprattutto per le squadre che necessitano qualche pedina per ritoccare un organico carente. La rosa della Juventus per molti è già perfetta così, ma ciò non toglie che la dirigenza non segua le occasioni di mercato: da settimane si è sulle tracce di Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con l'Arsenal nel giugno 2019. Il ...