Come scannerizzare con iPhone

chimerarevo

(Di martedì 5 marzo 2019) Avete necessità di un documento fisico in PDF e dovete scannerizzarlo però vi trovate in giro, la scadenza è immininente e non avete uno scanner a portata di mano? Non sapetefare? Ci penso leggi di più...

PersonalRoby : @alessandromai14 Suggerire di fare copie cartacee va benissimo ma per essere sicuri al 100% occore anche scannerizz… - parapenn : Fra l'altro io, altro grande genio, mi sono completamente dimenticata di fotocopiare o scannerizzare il LA prima di… - atgeniusIab : ma come avete scannerizzato i qr di armypedia cioè quanti telefoni avete come fate a scannerizzare da una foto -