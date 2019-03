Walter Veltroni | Oggi nel Pd vedo una nuova luce

huffingtonpost

(Di lunedì 4 marzo 2019) "Viviamo in un tempo oscuro, abbiamo bisogno di", ci diceil giorno dopo le primarie del Pd, nel giorno stesso in cui presenta alla stampa il suo primo film da regista, "C'è tempo", in uscita il 7 marzo prossimo per Vision e Palomar."Sono contento per Nicola Zingaretti - dice il fondatore del Partito Democratico - ma mi fa piacere in generale per il partito. Sono ossessionato dal buio e dalla paura, citando Roosevelt, dalla perdita di speranza"... "È come se il futuro avesse perso la capacità di realizzarsi - aggiunge - ma, in quello che sta succedendo nel Pd,qualcosa che riguarda la democrazia in generale. Se tante persone hanno votato ieri, c'è soltanto da rallegrarsi per quello che è successo".Nel frattempo, lui, tutta questa speranza la idealizza in un film in cui il protagonista, Stefano Fresi, fa l'osservatore ...

