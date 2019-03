Prodigy | ecco la prima recensione del tour E dire che nessuno credeva in loro

corriere

(Di lunedì 4 marzo 2019) Musica ossessiva. Ecstasy. Benvenuti nell'inferno dei. Questo articolo fu scritto e pubblicato sul «Corriere» in occasione delprimoin Italia. Era il 1997. Nell'inferno dei: ...

TontoNottingham : ?? #?? Ehi Crucco, sai cosa trenda in Italia alle 13:30? Ecco: 1) #KeithFlint 2) #Prodigy 3) #4marzo 4)… - _andre_more_ : Ecco chi erano The Prodigy: Quando l’ho ascoltato la prima volta, Smack My Bitch Up mi ha entusiasmato subito per i… - 67jupiter : Ecco ,anche oggi mi sento in colpa in quanto non conosco a memoria nessun pezzo dei #Prodigy -