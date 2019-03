Di Maio | per i rider le stesse tutele dei lavoratori subordinati

Cordata governatori del nord per la Tav. Di Maio a Torino. 'Opera di 20 anni fa'. Salvini : 'Va fatta' : La Tav in primo piano oggi a Torino. Da una parte si registra la presenza del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio che si trova nel capoluogo piemontese per presentare un Fondo nazionale ...

Di Maio presenta a Torino il Fondo Nazionale per l'Innovazione e le Startup : "L'investimento su questo Fondo è strategico per la nostra economia, per la nostra conoscenza e per far restare qui i giovani", ha affermato il ministro del Lavoro. "Non mi interessa quanto consenso ...

Di Maio prepara un blitz per regolarizzare i rider : avranno malattia e protezioni : Sul cammino del reddito di cittadinanza, invece, Lega e M5S stanno ancora trattando, e dovranno tenere conto anche dello scetticismo espresso nei giorni scorsi dal ministro dell'economia Giovanni ...

Tav - Casaleggio e Di Maio in missione Blitz a Torino per uscire dall'impasse : Un vertice a Torino e gli occhi rivolti ai numeri di Palazzo Madama. Il Movimento sta per entrare in quelle che alcuni pentastellati di minoranza definiscono «le dieci settimane decisive» per plasmare ...

Nuoto – Trofeo Città di Milano : Federica Pellegrini super nei 200 sl sotto gli occhi di Mara Maionchi : Federica Pellegrini super al Trofeo Città di Milano: l’azzurra vince i 200 sl libero sotto gli occhi di una divertita Mara Maionchi, spettatrice d’eccezione La nona edizione del Trofeo Città di Milano, torneo che apre il 2019 azzurro e mondiale, inizia nel migliore dei modi per Federica Pellegrini. La stella del Nuoto azzurro trionfa nei 200 sl in 1’57’18’ (27”17, 56”76, 1’27”01), poiszionandosi davanti a ...

La guerra che spacca i 5Stelle e il sondaggio di Di Maio per il sì : LA MELINA Ma se per Di Maio è 'una questione ideologica', Salvini avverte forte la pressione del Nord - già in crisi per i dati dell'economia - ed è pronto anche a mettere in discussione il governo ...

Fratelli di Crozza - i messaggi subliminali di Tria : ecco cosa pensa davvero di Di Maio - Tav e Salvini. L’imitazione è imperdibile : Un esilarante Crozza nei panni del ministro Giovanni Tria nell’ultima puntata Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il ministro commenta a suo modo i fatti di attualità politica che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni, dal suo appoggio alla Tav fino alle accuse alla Germania e mostra per la prima volta di avere una sua opinione. O quasi L'articolo Fratelli di Crozza, i messaggi subliminali di ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : ‘Di Maio si è autoproclamato capo politico del M5S per i prossimi 9 anni?’ : E’ vero che Luigi Di Maio si è autoproclamato capo politico del Movimento 5 Stelle per i prossimi nove anni, cioè per un totale di 10 anni? E’ vero che il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino farà un referendum italiano o piemontese, pro o contro il Tav in concomitanza con – o addirittura prima – delle elezioni europee e di quelle amministrative in Piemonte? E’ vero che Piercamillo Davigo ha ...

Per Di Maio nel reddito di cittadinanza c'è anche il messaggio di San Francesco : 'Oggi in Italia 5 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta e come esecutivo non potevamo girare lo sguardo da un'altra parte. Fra 5 giorni partono le domande per l'avvio del reddito ...

La guerra che spacca i 5Stelle e il sondaggio di Di Maio per il sì : LA MELINA Ma se per Di Maio è 'una questione ideologica', Salvini avverte forte la pressione del Nord - già in crisi per i dati dell'economia - ed è pronto anche a mettere in discussione il governo ...

Pietro Senaldi : "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Ecco perché il governo durerà" : "Il governo litiga su tutto, sulla Tav, sull'autonomia e ora pure sulle case chiuse ma durerà". Pietro Senaldi, a #90secondi, spiega perché l'esecutivo avrà vita lunga: "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Non ha alcuna intenzione di lasciare la sua poltrona e per questa ragione sta abiurando tutti i pr

Bagno di fiducia per Conte. Ecco l'ultimo sondaggio Gpf sull'attività dei ministri. I vicepremier Di Maio e Salvini svettano per notorietà e ... : Infine, i casi dei ministri dell'Economia Giovanni Tria e degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , che occupano il terzo e il quarto posto, scambiandosi le posizioni nelle due graduatorie, in entrambe ...

La guerra che spacca i 5Stelle e il sondaggio di Di Maio per il sì : LA MELINA Ma se per Di Maio è 'una questione ideologica', Salvini avverte forte la pressione del Nord - già in crisi per i dati dell'economia - ed è pronto anche a mettere in discussione il governo ...

Rimpasto di governo - il piano di Luigi Di Maio per prendersi il ministero dell'Economia : Sembra proprio che per l’attuale ministro dell’Economia Giovanni Tria il tempo a disposizione sia contato. Come riporta Il fatto quotidiano, la Lega e il Movimento 5 stelle avrebbero già intrapreso i negoziati per sostituirlo dopo l’appuntamento di maggio con le elezioni Europee. L’esito del rimpast